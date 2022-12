Tenis.-Roberto Bautista entrega los premios del certamen de Relatos y Cuentos de Navidad del hospital de Castellón

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El primer premio en la categoría de profesionales del departamento recayó en José Ramón Lozano, perteneciente a la Unidad de Informática; mientras que el segundo premio fue para Elsa Moreno, encargada de turno del personal celador. En la categoría de relato infantil para pacientes pediátricos, el primer premio cayó en manos de la niña Isella López, de 9 años.

En este sentido, el tenista puso en valor el importante trabajo de todos los sanitarios y agradeció su labor los 365 días del año. "Por motivos familiares he podido conocer muy de cerca la tarea de todo el personal del hospital y no puedo más que estar agradecido. Me hace muy feliz poner mi granito de arena colaborando en aliviar las horas de hospital tanto de personal sanitario como de sus pacientes", concluyó.