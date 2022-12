Hospitalizan a medio centenar de personas por una fuga de amoniaco en Serbia

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Al menos 51 personas han sido hospitalizadas este domingo con síntomas de envenenamiento después de que volcase un vagón con amoníaco en Pirot, en el sureste de Serbia.

El alcalde de Pirot, Vladan Vasic, ha declarado el estado de emergencia en la ciudad, y ha instado a los ciudadanos a no salir de sus viviendas y no abrir las ventanas.

"Por ahora la principal recomendación es que la gente no salga de sus casas, no encienda los aires acondicionados, es decir, que no entre aire exterior a la casa, y por tanto que no abra las ventanas", ha afirmado en una rueda de prensa extraordinaria recogida por la cadena RTS.

El vehículo que transportaba amoníaco se salió de la carretera, cayendo a un río. La reacción del amoníaco en contacto con el agua ha provocado un humo denso.

"Hemos preparado una orden para suspender el trabajo de las escuelas y todas las instituciones mañana lunes en el primer turno, aunque recomendaremos la suspensión de trabajar todo el día por las escuelas", ha añadido el alcalde, lamentando las consecuencias para la flora y la fauna en los alrededores del incidente.

Las autoridades serbias se trasladarán durante la jornada del lunes al lugar de los hechos para investigar si hubo algún tipo de irregularidad a la hora de transportar el amoníaco, así como la identificación de la causa del accidente.