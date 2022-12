Un asesor de Zelenski afirma que "Ucrania es una sentencia de muerte" para Putin

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha afirmado este lunes que "Ucrania es una sentencia de muerte" para el presidente ruso, Vladimir Putin, antes de resaltar que el mandatario "entiende que no todo está yendo según su plan".

"Putin cree que podrá lograrlo. Para su gran pesar, quiero decir al mundo que Ucrania es una sentencia de muerte para él", ha dicho, antes de incidir en que Putin "es un hombre cínico que entiende perfectamente lo que está haciendo", según ha informado la agencia ucraniana de noticias UNIAN.

"Entiende con precisión que encabeza un régimen, que es un cobarde. Entiende claramente cuando daña a alguien, porque esa es la esencia de su pensamiento, causar daño a la gente. En este caso, no hay nada que odie más que Ucrania. Es un parámetro muy importante", ha afirmado.

Así, ha manifestado que el Ejército ruso "es consciente de que su país ha sido robado" y de que "el segundo Ejército del mundo y su industria militar, que todo el mundo debería temer, no existe". "Entienden que no había necesidad alguna de atacar Ucrania, que es un país que pondrá fin a esta guerra, algo que no les gustará", ha añadido.

Podoliak ha hecho hincapié en que Rusia "entiende de forma subconsciente que a nivel histórico va a parecer incapaz" y ha criticado que "acudan a un país a asesinar civiles", si bien ha reseñado que la población rusa "no entiende que la inevitabilidad del castigo es un elemento clave de la existencia de la civilización".

Por otra parte, el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, ha adelantado que Kiev pedirá este lunes que Rusia pierda su asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, argumentando que "no tiene derecho" a ello después de desencadenar la guerra.

"Tenemos una pregunta muy sencilla. ¿Tiene derecho Rusia a seguir siendo miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a estar en la ONU? Tenemos una respuesta convincente y razonada: No, no lo merece", ha valorado Kuleba.

"Estos asuntos no se discuten aún en ruedas de prensa y comunicados públicos de jefes de Estado y de Gobierno, pero la gente se pregunta en qué debe convertirse Rusia para que no suponga una amenaza para la paz y la seguridad", ha zanjado.