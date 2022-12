Corea del Corea del Sur indulta al expresidente Lee Myung Bak, condenado a 17 años de cárcel

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El líder de Corea del Sur ya había concedido de forma previa indultos presidenciales, entre ellos al presidente ejecutivo de Samsung Electronics, Lee Jae Yong. Este es el segundo desde que el dirigente asumió el Ejecutivo en mayo, los cuales serán efectivos a partir de este miércoles, según ha recogido la agencia de noticias coreana Yonhap.

El expresidente Lee Myung Bak, de 81 años, había sido condenado a 17 años de prisión por delitos de soborno y malversación, pero esta pena quedó suspendida debido a una enfermedad crónica. Ahora, el indulto elimina los 15 años restantes de su condena y se convierte así en el cuarto exmandatario que recibe un indulto desde la llegada de la democracia plena a Corea del Sur en 1987.

Lee ejerció el Ejecutivo coreano desde 2008 hasta 2013, cuya Administración estuvo marcada por las tensiones con Corea del Norte. Los cargos de corrupción contra el líder derivaban de una investigación sobre la empresa automovilística de su hermano, a través de la cual el presidente pudo lucrarse mientras ocupaba su cargo, según informa Bloomberg.

El siguiente indulto está destinado al exgobernador Kim Kyoung Soo, una destacada figura de la política y cercano al expresidente Moon Jae In, cuya condena de dos años por un delito de manipulación de opiniones expiraba en mayo de 2023. No obstante, Kim Kyoung Soo no tendrá permitido presentarse a futuras elecciones hasta mayo de 2028.

Según afirma Yonhap, el resto de beneficiarios de los indultos presidenciales son Kim Ki Choon, jefe de gabinete de la expresidenta Park Geun Hye; el exministro de Finanzas Choi Kyoung Hwan; los exdirectores del Servicio Nacional de Inteligencia Nam Jae Joon, Lee Byung Kee y Lee Byong Ho; y el ex secretario presidencial superior de Asuntos Políticos Jun Byung Hun.