La ONU alerta de los "terribles efectos en cascada" de las restricciones a las mujeres y pide su retirada

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha reclamado este martes a los talibán que retiren inmediatamente las últimas restricciones sobre la vida pública de las mujeres afganas, incluida la prohibición de recibir educación universitaria y trabajar en ONG, y ha advertido de los "terribles efectos en cascada" sobre sus vidas y la situación general del país centroasiático.

"Ningún país puede desarrollarse, y de hecho sobrevivir, a nivel social y económico con la mitad de la población excluida", ha dicho Turk en un comunicado en el que ha subrayado que "estas incomprensibles restricciones sobre mujeres y niñas no sólo aumentarán el sufrimiento de todos los afganos, sino que además temo que supongan un riesgo más allá de las fronteras de Afganistán".

Así, ha reclamado a los talibán que "garanticen el respeto y la protección de los derechos de todas las mujeres y niñas a ser vistas, escuchadas y a participar y contribuir en todos los aspectos de la vida social, política y económica, en línea con las obligaciones internacionales de Afganistán".

Turk ha hecho hincapié en que la prohibición de que las mujeres trabajen en ONG nacionales e internacionales "tendrá consecuencias terribles para las mujeres y para todo el pueblo afgano" y ha argüido que "privará a ellas y a sus familias de ingreso y de su derecho a contribuir positivamente al desarrollo del país y el bienestar de sus conciudadanos".

"La prohibición limitará de forma significativa, sino destruye, la capacidad de estas ONG para dar servicios esenciales de los que dependen muchos afganos vulnerables. Es aún más preocupante teniendo en cuenta que Afganistán está ante las garras del invierno, cuando sabemos que las necesidades humanitarias son mayores y que el trabajo de estas ONG es aún más crucial", ha resaltado.

Por ello, ha incidido en que "no se puede negar sus derechos inherentes a mujeres y niñas" y ha añadido que "los intentos de las autoridades 'de facto' para relegarlas al silencio y la invisibilidad no tendrán éxito". "Sólo dañarán a todos los afganos, empeorarán su sufrimiento e impedirán el desarrollo del país. Este tipo de políticas no pueden ser justificadas de ninguna forma", ha zanjado.