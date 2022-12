Exigen franeleros 50 pesos a automovilistas por estacionarse en calles del Centro

Franeleros violentos siguen adueñándose de las calles de la capital y exigen cuotas de hasta 50 pesos a los automovilistas que buscan un lugar para estacionar su vehículo y que acuden al Centro a comprar productos para sus fiestas decembrinas.

Con teléfono celular en mano, una bolsa mariconera colgada a su cuello, chaleco reflejante fluorescente y una cara llena de ira —ante varios transeúntes que optaron por omitir la trifulca y un organillero que no dejó de hacer música—, un sujeto amedrentó y amenazó, a gritos, con enviarle “a la banda” a un hombre de la tercera edad que se negó a pagarle 50 pesos para poder estacionar su Chevrolet Meriva en la calle Ernesto Pugibet, a unos 50 metros del mercado de San Juan en la alcaldía Cuauhtémoc.

Ante la negativa del hombre y después de haber notado la presencia de un par de reporteros de EL UNIVERSAL, a quienes también amenazó, el agresor realizó una llamada telefónica y pidió a su interlocutor que mejor le enviara “a los patrulleros”. Sin embargo, uno de los colaboradores de este medio de comunicación ya se había comunicado al 911 para solicitar el apoyo de la autoridad.

Al notar la llamada que se escuchó desde el altavoz de un teléfono celular, el sujeto furioso caminó por uno de los linderos de la Plaza San Juan y huyó hacia la calle Aranda, al tiempo que la víctima, con cierto semblante de miedo, prefirió retirarse por temor a que le sucediera algo.

“Me dijo que me quitara de aquí porque si no me va a mandar quién sabe a quién, es vía pública, un área común me quiere cobrar 50 pesos, siempre es lo mismo con ellos […] yo no quiero problemas, la autoridad no hace nada”, expresó el hombre agredido antes de retirarse en su coche.

Pasaron no más de cinco minutos cuando sonó la sirena de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), del cuadrante Alameda Central, en la entrada a la Torre de Teléfonos de México. Sus tripulantes hicieron contacto con el denunciante, y después de escuchar la concatenación comentaron que, al no haberse presentado “agresiones físicas ni amenazas de muerte”, no podían proceder contra el “viene viene”, y se retiraron, no sin antes invitar a los comunicadores a leer el “Código Civil”.

Mientras, en la esquina, al menos 3 hombres y una mujer también franeleros, continuaron esperando a sus próximas presas, que quizás desconocen que, en los estacionamientos públicos en esta zona, los precios por aparcar un auto rondan entre los 30 y los 45 pesos por hora.