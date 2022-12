EEUU insiste en que no parará hasta lograr que Rusia libere a Paul Whelan, apresado hace cuatro años

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"No pararemos, no cejaremos, no cesaremos hasta que todos los estadounidenses puedan celebrar el regreso de Paul", ha trasladado el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, en un comunicado.

Asimismo, Sullivan ha puesto en valor la "generosidad de espíritu" mostrada por la familia de Whelan al celebrar la liberación de la baloncestista Birttney Griner mientras que su familiar sigue bajo custodia de Rusia.

"Agradezco la colaboración de la familia Whelan mientras trabajamos para reunirlos con Paul. Y pienso en ellos, y en Paul, especialmente en este día", ha concluido Sullivan.

La Casa Blanca ofreció intercambiar a la jugadora y al exmarine --acusado de espionaje-- por el mercenario Viktor Bout, bajo custodia de Estados Unidos. Sin embargo, Whelan no entró en las negociaciones, dado que Moscú considera que tiene un estatus diferente por las acusaciones en su contra.

Whelan, exmarine de Estados Unidos, fue condenado por la Justicia de Rusia a 16 años de prisión por cargos de espionaje.