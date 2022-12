El Papa condena el "drama" de la guerra en Ucrania y pide el "don de la paz"

ROMA, 28 (EUROPA PRESS)

"Que el Niño de Belén conceda a la martirizada Ucrania, oprimida por la brutalidad de la guerra, el anhelado don de la paz", ha pedido el pontífice en un momento en el que no cesan los bombardeos rusos contra el país de Europa del Este.

Del mismo modo, el Papa ha instado a no caer en "la mundanidad" viviendo la Navidad "como una fiesta de consumo sin sustancia". "Que vivamos estos días de alegría con sencillez y austeridad, compartiendo con los demás", ha señalado el Papa al término de la audiencia de este miércoles, fecha en que se cumplen 400 años de la muerte de San Francisco de Sales.

Francisco también ha alertado del peligro de caer "en la caricatura mundana de la Navidad, reducida a una celebración cursi y consumista". "No, el amor de Dios no es meloso, el pesebre de Jesús nos lo demuestra. No es una bondad hipócrita que esconde la búsqueda de placeres y comodidades. Nuestros mayores, que habían conocido la guerra y también el hambre, lo sabían bien: la Navidad es alegría y fiesta, ciertamente, pero con sencillez y austeridad", ha insistido el Papa.