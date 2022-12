Pablo Machín: "Vistas las urgencias, tenemos que mejorar cuanto antes"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Es el momento en el que ya tenemos que plasmar todo lo que hemos trabajado. Sabemos que el rival nos va a exigir muchísimo, trataremos de exigirle y de ir mejorando, pero vista las urgencias que tenemos hay que hacerlo cuanto antes", señaló Machín este miércoles en rueda de prensa.

El soriano sabe del nivel del Atlético que pese a "estar aún irregular antes del parón está peleando donde se le presupone, que es por los puestos de Champions". "Está muy capacitado para ponérnoslo difícil, pero vamos con el convencimiento de que podemos sacar de allí muchas cosas positivas, lo fundamental que son los puntos", indicó.

"Vamos con esas ganas y determinación, sabiendo que ellos pueden tener bajas y nosotros también. Sólo vamos a pensar en los que nos ayuden a competir bien, que es el primer paso para poder puntuar y posteriormente ganar", prosiguió el técnico franjiverde, que confirmó "bastantes bajas", entre ellas las de Josan y Pol Lirola, "que además son de las misma posición". "Dentro de lo que tenemos, sacaremos el once más competitivo y también será importante los que nos puedan aportar desde el banquillo", advirtió.

Machín recalcó que para el Atlético "no es fundamental tener la posesión", pero que es un equipo que "aprovecha todas las debilidades que les enseña el rival". "Si la tienen se sienten cómodos porque cuenta con jugadores de mucha calidad, pero si no, tendrá oportunidades a la contra y ahí tiene mucha pólvora juegue quien juegue. Es un equipo de Champions, muy completo, con un grandísimo entrenador y que como nosotros querrá hacer un 'reset' y dar su mejor versión", subrayó.

"Quiero que seamos un equipo equilibrado. Si concedemos poco, estaremos más cerca de dejar la portería a cero y de que ese punto no lo perdamos. Si luego somos incisivos y ambiciosos, y tenemos llegada y 'pegada', entonces estaremos más cerca de ganar, pero lo complicado es llevarlo a cabo", manifestó el entrenador del Elche.

Para ello, necesitan "estar muy concentrados". "Deberemos estar cerca de nuestro máximo nivel para tener opciones de ganar", agregó. "Le podemos ganar, no es invencible, le respetamos, pero no le tememos y se lo vamos a poner complicado", remarcó.

Machín, tercer entrenador del club esta campaña y que hará su debut en LaLiga Santander tras hacerlo ya en la Copa del Rey, espera que en el Cívitas Metropolitano se vaya plasmando "el día a día". "Todo lo que queremos que se dé en los partidos tenemos que inculcarlo e incentivarlo en los entrenamientos y luego que los jugadores estén convencidos de que pueden hacer más de lo que hemos hecho hasta ahora", demandó.

"ES EVIDENTE QUE NECESITAMOS REFUERZOS"

"Si todos somos capaces de dar el máximo y de ponerlo al servicio del grupo, seremos más competitivos y, sin mirar mucho al largo plazo, iremos dando pasos que nos harán ser mejor equipo y estar más cerca de nuestro objetivo de mantener la categoría, para lo que hay que hacer muchas cosas anteriormente", declaró el entrenador castellano, que desea "ir viendo los brotes verdes" que ha podido comprobar en los amistosos.

Además, no escondió que la afición jugara un papel "importante", pero que ya están "poniendo todo lo que puede de su parte". "Nosotros les hemos dado muy poco para convencerles y lo que tenemos que hacer es dar para que luego podamos mínimamente exigir un poco. Lo que quiero es que cuando acaben los partidos no nos puedan reprochar nada", expresó.

Sobre la necesidad de refuerzos en este mercado invernal, el técnico del Elche recordó que el propietario "es el mayor interesado en que las cosas salgan bien". "Es evidente que los necesitamos, pero confío plenamente en la gente que trabaja en ello y no voy a perder más energía de la necesaria porque los que nos van a sacar de esta situación son los que tenemos. Vamos a centrarnos en sacar rendimiento a futbolistas con los que hemos estado entrenando más de un mes y que estoy convencido de que van a rendir bien", puntualizó.

Finalmente, Machín reconoció que el desplazamiento a Ceuta para el duelo de la semana que viene para la Copa del Rey "no es lo más cómodo, sobre todo con el calendario muy denso", por lo que deben valorar "los beneficios" y lo que les puede "condicionar" centrar esfuerzos en este torneo. "Jugar partidos de competición siempre es bueno para que todo el mundo me lo pueda poner cada día más difícil para confeccionar un once", sentenció.