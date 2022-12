Portaltic.-Registradas cientos de llamadas de emergencias en pistas de esquí por la función de detección de accidentes de iPhone

MADRID, 28 (Portaltic/EP)

La detección de accidentes está integrada en algunos modelos de iPhone 14 con la última versión de iOS y Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2ª generación y Apple Watch Ultra, también con la versión más reciente del sistema operativo de Apple. Además, funciona de forma predeterminada.

En caso de que los usuarios realicen movimientos bruscos y siempre que esté activado este sistema de auxilio, detección de accidentes realiza automáticamente llamadas a los servicios de emergencia para que los accidentados puedan recibir la ayuda que necesiten.

El Centro 911 del estado de Colorado ha anunciado recientemente que los dispositivos de cientos de usuarios enviaron alertas al confundir con incidentes graves ciertos movimientos de los propietarios mientras hacían deporte en pistas de esquí de distintos pueblos de dicho estado.

Los operadores de este centro de emergencias, que unifica todas las alertas emitidas desde los condados de Grand, Eagle, Pitkin, Routt y Summit, han señalado que estas llamadas de emergencias compartían coordenadas de latitud y longitud situadas en estas pistas de esquí. Esto indicaría que los sistemas de detección de accidentes habrían confundido caídas en la nieve con accidentes automovilísticos, tal y como recoge The Colorado Sun.

Conviene recordar que esta no es la primera vez que sucede algo similar con la aplicación de detección de accidentes de iPhone, ya que a principios el pasado mes de octubre un error registrado en el servicio Crash Detection generó una serie de llamadas de emergencias automáticas también al 911 en Estados Unidos.

Según medios como The Wall Street Journal, este sistema confundió el movimiento de una montaña rusa en los parque se atracciones de Kings Island y Dollywood con un accidente automovilístico. Entonces, Apple no anunció medidas para mejorar este sistema y no confundir los movimientos bruscos de estas atracciones con accidentes de tráfico.

No obstante, según recoge el mencionado medio, el director de este Centro de Emergencias, Brett Loeb, ha subrayado que Apple indicó en una conversación que tuvo lugar el pasado otoño que desde la compañía "estaban trabajando en una solución que esperaba tener en el primer trimestre de 2023".