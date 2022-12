Abierta una investigación contra el congresista que mintió en su currículum para postularse a las 'midterm'

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Las numerosas invenciones e incoherencias relacionadas con el congresista electo (George) Santos son poco menos que asombrosas", ha declarado en un comunicado Donnelly, resaltando que los residentes del condado de Nassau --por el que fue elegido congresista Santos el 8 de noviembre-- deben tener "un representante honesto y responsable", según ha recogido 'The Hill'.

La investigación tendrá lugar después de que George Santos admitiera el lunes haber inventado detalles sobre su educación y trabajo anterior mientras hacía campaña para las elecciones legislativas de medio mandato.

Así lo ha afirmó durante una entrevista con 'New York Post' después de que el diario 'The New York Times' revelara que el miembro de la Cámara de Representantes había mentido en su currículum y que no había obtenido los títulos universitarios que decía tener.

Además de no decir la verdad en relación a su educación, Santos afirmó que había trabajado en las consultoras Goldman Sachs y Citigroup y que se había graduado de la Universidad de Nueva York, algo que no era cierto.

También hizo afirmaciones sobre su historia familiar que no podían demostrarse, como que los padres de su madre eran judíos ucranianos que huyeron del holocausto nazi a Brasil. No obstante, los registros obtenidos por 'The New York Times' demostraban que los padres de su madre nacieron en Brasil y que no tenían antepasados ucranianos o judíos.

Tras su confesión, desde el Partido Demócrata han solicitado su dimisión, alegando que ha defraudado a los votantes. Además, han advertido a los republicanos de que si Santos no renuncia al escaño, el Partido Republicano debería pedir una votación para expulsarlo.