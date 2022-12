El exjefe supremo de la OTAN reclama a Occidente "movilizar" su industria para brindar más armas a Ucrania

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Necesitamos pasar a la movilización parcial de nuestra base industrial", ha defendido este condecorado general estadounidense, quien ha hecho hincapié en la necesidad de los aliados de Ucrania evalúen de manera realista las provisiones y necesidades que va a ir demandando a medida que continúa el conflicto.

En ese sentido, Clark ha señalado que Ucrania necesita no solo complejos sistemas de defensa antimisiles Patriot, sino también tanques, artillería, misiles de largo alcance, o drones kamikaze Switchblade 600, informa Ukrinform.

Por otro lado, el antiguo comandante de la OTAN también ha recalcado en la necesidad de ir acelerando el proceso de creación de un tribunal internacional en el que poder sentar a los responsables del Kremlin por esta guerra, poniendo como ejemplo la corte especial que se instauró para condenar al expresidente serbio Slobodan Milosevic.

"En mi experiencia como Comandante en Jefe, cuando Slobodan Milosevic tuvo que ser acusado, hubo quienes en la Casa Blanca dijeron, 'oh, no, eso podría complicar las cosas', sin embargo no fue así", ha recordado Clark. "Por eso, ahora es necesario acusar a Putin y a todos sus generales por crímenes de guerra", ha dicho.