"Este año se verá al mejor Ferran Torres, el de verdad"

"Estamos en una etapa muy bonita de crecimiento y de cambio que nos está haciendo madurar"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El delantero del FC Barcelona Ferran Torres confesó que el triunfo por 0-4 en la pasada LaLiga Santander fue "una de las mejores noches" de su vida, al mismo tiempo que destacó la "etapa muy bonita de crecimiento y de cambio" que vive el club azulgrana en la actualidad, la cual les está "haciendo madurar".

"Ha sido un año de mucho aprendizaje, con momentos cmplicados y muy bonitos, he crecido mucho como futbolista. Quizá no he sacado mi mejor versión, pero eso me ha fortalecido mental y futbolísticamente. En este segundo año veremos al mejor Ferran Torres, el de verdad", comentó el jugador en una entrevista a Barça TV, con motivo de su primer año como futbolista azulgrana.

En estos primreos 365 días desde su fichaje procedente del Manchester City, Ferran se ha dado cuenta de que en el Barça "hay que ganar sí o sí". "Hay mucha persion y un rival directo que lucha por lo mismo que nsootros. estamos en una etpa myy bonita, de crecimiento, de mejora, y de cambio que nos está haciendo madurar. Los buenos resultados están empezando a llegar", recalcó.

"Aquí la presión es máxima. es dificl cuando lo resultados no aocmpañan, por eso es importante rodearte de gente profesional. Ni ucnado marcas cada jornada eres el mejor ni cuando van mal eres el peor, se trata de encontrar estavilidad", agregó sobre su momento actual.

El ex del Valencia ha tenido que "luchar por una posición en la delantera del FC Barcelona" durante estos meses, en uno de sus "mejores momentos como futbolista". "Aquí están los mejores del mundo, la comeptecnai es buena, aunque a veces es duro cuando no juegas. La clave está en ser constante", analizó, en un primer año natural en el que ha jugado 44 encuentros y ha marcado 12 goles.

Y uno de sus mejores recuerdos es el 0-4 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid en LaLiga Santander, "un partido perfecto para dar un golep sobre la mesa". "Nos salió todo. Si no es la mejor, es una de la smejores noches de mi vida. Meterle cuatro al Real Madrid en el Bernabéu y en un momento nuestro delicado fue espectacular", admitió el que convirtió el 0-3.

Finalmente, Ferran elogió la labor de Xavi Hernández como técnico zaulgrana. "Es muy cercano, sabe gestionar muy bien cuando no juegas demasiado, te sigue motivando y continúas enchufado. Le ha dado la vuelta al equipo desde su llegada, solo tengo palabras buena paa él", agradeció, antes de pedir al 2023 "salud y que las lesiones estén lejos", así como deseó brindar un título a la afición.