La expresidenta del Parlamento de Perú, en contra de que su sucesor pueda sustituir a Boluarte en su ausencia

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Ante los micrófonos de la emisora local RPP, la expresidenta del Congreso de la República ha reconocido no estar de acuerdo "con el fondo" de esta propuesta presentada a principios de semana por el Ejecutivo andino.

"No me parece que el presidente del Congreso tenga que asumir el encargo de la presidenta del Ejecutivo porque, si no tiene vicepresidentes, que asuma el primer ministro. Pero tiene que ser alguien del Ejecutivo", ha remarcado Alva.

Así, Alva ha criticado la posibilidad de que un representante de los poderes del Estado pueda asumir el gobierno del país. "No es prudente ni responsable", ha criticado.

Con estas declaraciones, la expresidenta del Parlamento, quien en su día fue rostro visible de las críticas a Pedro Castillo durante su mandato, se ha distanciado de las voces de oposición a aquel mandato, que ahora apoyan las propuestas de Boluarte, antigua 'número dos' de Castillo.

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de Perú suspendió el martes la sesión para debatir el proyecto de ley propuesto por el Gobierno que plantea encargar el despacho presidencial al titular del Parlamento cuando el jefe de Estado se encuentre en el exterior.

La decisión de dejar el análisis de la propuesta de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se da un día después de que el Ejecutivo presentara la propuesta con "carácter urgente" para nombrar a Williams como responsable de la Presidencia cuando la mandataria viaje a otro país.