“¿Eres abogado?”: Patricia Armendáriz se lanza contra periodista por promoción de Sheinbaum

Patricia Armendáriz se lanza contra periodista por promoción de Sheinbaum

Después de la instalación de espectaculares que intentan promocionar la imagen de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, que se los atribuyeron varios diputados de Morena, la legisladora Patricia Armendáriz ofreció una entrevista para un noticiario televisivo sobre este tema

En un diálogo que sostuvo para Milenio, con el periodista Carlos Zúñiga, Armendáriz defendió en todo momento su libertad para destinar sus recursos para promoción de personalidades políticas, aunque eso implique violar la ley, impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), y la Constitución.

“Yo no soy abogada pero me rodeo de los mejores abogados de México para hacer estas cosas. Me dijeron que no era (ilegalidad) no violaba absolutamente nada”.

La diputada Patricia Armendáriz arremetió contra el periodista Carlos Zuñiga cuando fue cuestionada por los anuncios de #EsClaudia. pic.twitter.com/bvHgTqEwX3 — Arturo Suárez R (@arturosuarez) December 29, 2022

El comunicador volvió a cuestionarla y a referirse a que la promoción de Claudia Sheinbaum en los diferentes estados del país no está permitida porque es “una funcionaria”, una “servidora pública”, y no titubeó en citar el artículo 134 de la Carta Magna sobre la imparcialidad de los servidores públicos.

Sin embargo, dichos comentarios no fueron bien vistos por la diputada de Morena que hizo visible su enojo al preguntarle a Carlos Zúñiga si era abogado.

“A ver, a ver, ¿eres abogado? Fíjate que yo no soy abogada, pero estoy asesorada perfectamente y todos los diputados que tomamos esa decisión estamos asesorados”.

La legisladora de Morena indicó que los aspirantes a la presidencia de la República están en campaña desde hace varias semanas y por esa razón el presidente López Obrador los denominó corcholatas.

Al preguntarle nuevamente si era abogado, el titular de noticias expresó “No, soy periodista, es la segunda vez que se lo digo, es la segunda vez que le digo que soy periodista”.

Armendáriz acusó al periodista por difundir supuestas “fake news” y dijo que su responsabilidad es difundir la verdad.

“Yo pagué con mis recursos parte de un fondo que hicimos para apoyar a Claudia”, dijo Patricia Armendáriz.