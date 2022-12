Boluarte delega en el primer ministro la representación de Perú en la toma de posesión de Lula da Silva

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Nuestro gobierno apuesta por reforzar la relación bilateral con el hermano país de Brasil, enfatizando la agenda de integración sudamericana y la sostenibilidad de la Amazonía", ha escrito Boluarte en su cuenta de Twitter, donde no ha dado apenas detalles.

Se ha limitado a decir que no podrá acudir --"no me será posible viajar", ha dicho--, aunque esta misma semana el ministro de Justicia, José Tello, había atribuido la ausencia de Boluarte al seguimiento del proyecto presentado en el Congreso y en el que se plantea que sea el titular del Parlamento, José Williams Zapata, quien asuma la Jefatura del Estado cuando falta la presidenta.