Carlos Sainz: "El Dakar es como una maratón diaria"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El piloto español Carlos Sainz (Audi) advierte que el Rally Dakar es "como una maratón diaria", ya que es una carrera que "te pone al límite físico y mental durante 15 días", al mismo tiempo que sabe que "sería un sueño" conquistar su cuarto título en la prueba, porque es "realmente difícil" hacerlo con un coche con motorización eléctrica.

"Son 15 días en los que la carrera te pone muy al límite, por eso hay gente, amateurs, que solo van a acabarla. Te pone al límite físico y mental, y por eso también la hace especial. Al ser humano le gustan los retos especiales como el Dakar. Es casi como una maratón diaria", afirmó Sainz en una entrevista a Europa Press tras la presentación de su equipo, junto a Lucas Cruz, para el Dakar 2023 con Audi.

Después de sumar tres títulos y un tercer puesto final, 13 participaciones y 36 victorias de etapa, el madrileño reconoce que le sigue picando el 'gusanillo' cuando se acerca la prueba. "Quizá, los últimos días son los peores, porque parece que no va a llegar nunca, sobre todo una vez que estás allí, ya estás deseando que empiece la carrera, después de todo el año preparándola", reveló.

Su bagaje en la prueba le aporta "experiencia", que "es un grado", porque "te da un poco la sensación de que ya sabes a lo que te vas a enfrentar". "Sabes lo que tienes que hacer aquí para no sufrir tanto allí. Yo prefiero sufrir aquí en Madrid, que puedo parar un entrenamiento porque no puedo más, y allí no voy a poder hacerlo", comentó el piloto, de 60 años, sobre su preparación física para la prueba, "un reto bonito, difícil y atractivo".

"Con una marca como Audi, con un coche como este, sería un sueño ganar mi cuarto Dakar, porque a nivel deportivo es realmente difícil ganar con un coche con estas características. Ya ponerlo en la salida... Han tenido una gran imaginación y coraje, y Audi ha tenido el valor de hacerlo", deseó, recalcando el potencial de su coche con motorización eléctrica de Audi, única marca que apuesta, como en la edición anterior, por la sostenibilidad.

Así, Sainz relató que su Audi RS Q e-tron E2 para la edición de 2023 es "de continuidad, muy parecido al del año pasado". "Tiene las ventajas que puede tener un coche tan moderno. Me tengo que concentrar únicamente en conducirlo, no tiene marchas, por ejemplo. Te permite diferentes puestas a punto, jugar con una serie de cosas que un coches convencional no tiene, pero también es un reto aprender estas nuevas tecnologías aunque ya sea veterano", detalló el bicampeón del mundo de rallys.

"El 'motorsport' va en ese sentido, la motorización eléctrica ya existe, por ejemplo en la Fórmula 1. La sostenibilidad hoy en día es una prioridad absoluta en la movilidad, y la competición tiene que seguir el desarrollo de las ciudades y el ser humano, no se puede quedar atrás y tiene que seguir experimentando con la sostenibilidad", auguró sobre el futuro de la competición y el cuidado del planeta.

De todos modos, el veterano piloto se mostró "tranquilo" porque cree que han hecho "bien los deberes" para este Dakar. "No paramos en mitad de las especiales, se vuelve un poco a las raíces del Dakar. Eso te da menos información con relación a los que salen delante y detrás. Antes podías saber los tiempos de los que están cerca de ti, ahora solo sabremos si coges al coche de delante que sale tres minutos o al que viene detrás. Por lo tanto, la información es menor", explicó sobre la inminente edición.

Y para triunfar en una carrera tan dura, como en el 'motorsport' en general, apuntó que es necesario tanto el talento como el trabajo. "Tienes que tener talento para serlo y después trabajar sobre el talento. Por mucho talento que tengas, si no lo trabajas, malo, y si no lo tienes, por mucho que lo trabajes, tampoco", argumentó.

Finalmente, Sainz valoró la temporada de su hijo Carlos en Ferrari, "un año difícil para él" porque "le costó adaptarse". "Pero ha ido avanzando y mejorando, es muy típico de él. Con esta experiencia, esperemos que Ferrari haga un buen coche, y yo creo que empezará la temporada en una situación más cómoda para él", concluyó.