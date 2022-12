Del Nido reta a Castro y los accionistas no aprueban la gestión del Sevilla

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El director general, José María Cruz, fue el encargado de exponer los puntos 2, 3, 4 y 5 del orden del día en la Junta, que resultaron en votación desaprobados todos y cada uno de ellos por los accionistas blanquirrojos.

"El accionariado no aprobó las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión -con un 52,22% de votos en contra y el 43,25% a favor-, así como la Gestión del Consejo de Administración -con un 57,18% de votos en contra y el 42,67% a favor-, el Estado de Información no Financiera -con un 51,76% en contra y el 42,85% a favor-, y la Distribución de resultado del ejercicio finalizado -con un 52,04% en contra y un 46,40% a favor-", dijo el Sevilla en un comunicado.

"Comparando con el ejercicio anterior, aun siendo ambos negativos, son 17 millones de menos pérdidas, incrementando en 40 millones de euros los ingresos, sumando ordinarios y extraordinarios. Son pérdidas, que duelen, de resultados malos, pero son los que reflejan la situación de la entidad", dijo Cruz. Además, el director general destacó la actuación del Sevilla FC en el Plan Impulso diseñado por LaLiga.

Mientras, en un amplio discurso, Pepe Castro apuntó que el club andaluz tiene "un futuro planificado para continuar en la elite" y anunció pasos adelante en el estadio y la ciudad deportiva, un plan a tres años para la cantera y una vuelta al modelo exitoso de compraventa de jugadores.

Sin embargo, Castro se tuvo que enfrentar al momento tenso en el que Del Nido, expresidente del club, pidió votar el cese del Consejo pero fue rechazada. El que fuera presidente del Sevilla de 2002 a 2013 viene anunciado el último año su intención de volver al club y, tras la Junta, apuntó a la ilegalidad de lo ocurrido.

"Somos los máximos accionistas y no quieren ningún tipo de acuerdo. Quieren seguir gobernando. No ha contestado a ninguna pregunta. Ha negado el derecho a la información. Ha sido un paripé. No voy a desvelar las acciones que vamos a tomar, pero esto no tiene recorrido de más de dos o tres meses. El Consejo de Administración, por mandato de su Junta general, está cesado", dijo Del Nido.