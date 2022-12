Diego Martínez: "Un derbi siempre es un partido especial"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Un derbi siempre es un partido especial. Es un privilegio poder competir contra los mejores, pero hacerlo como entrenador del Espanyol lo hace único y añade un componente emocional que está dentro del ADN de este club", señaló el técnico blaquiazul en la previa del partido.

El entrenador también explicó cómo afronta su primer derbi como técnico del Espanyol. "Sabemos que es un partido especial, distinto. Son partidos contra rivales de tanto potencial que tú tienes que estar acertado y ellos, no. Son partidos que se juegan desde el sentimiento, pero también con mucha cabeza y hemos de creer en nuestra manera de hacer las cosas. Veo al equipo convencido", expresó.

Además, el preparador se refirió al partido de este sábado como una "batalla", aunque reconoció que es lo mismo en cada partido. "El equipo debe seguir avanzando y progresando. Batalla habrá, pero no sólo mañana sino en todos los partidos. Nuestra mentalidad como equipo debe ser la de que podemos ganar a cualquiera en cualquier campo, pero también saber que nos va a costar ganar a cualquiera en cualquier campo", indicó.

Martínez no quiso hablar de algunos de los nombres propios del Barcelona, ya que piensa en el rival como un gran "equipo". "Nuestras opciones pasan por competir como equipo y dar respuesta a las variantes que propone el rival. Lo más importante no es el rival sino nosotros, que tengamos claro el plan de partido y cómo ejecutarlo. Esto no va sólo de nombres propios, va de equipos", apuntó.

Preguntado por la parte emocional, el entrenador perico hizo un guiño al éxito conseguido por el Infantil B del club, vencedor del Torneo Internacional LaLiga Promises, tras derrotar en la final al Barcelona. "El equipo tiene que parecerse a lo que hizo nuestro Infantil B estos días en el torneo de Gran Canaria. Es inspirador. Comparten muchos valores con lo que necesitamos. Nos han mostrado un camino y nos inspiran", concluyó.