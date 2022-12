El congresista de EEUU que mintió en su currículum también aseguró que su madre había muerto a causa del 11S

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

En declaraciones realizadas en su página web de campaña para las 'midterm', el representante electo por Nueva York afirmó que su madre había perdido la vida unos años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 a causa de un cáncer.

"La madre de George estaba en su despacho de la Torre Sur el 11 de septiembre de 2001, cuando se produjeron los terribles acontecimientos de aquel día. Sobrevivió a los trágicos sucesos del 11 de septiembre, pero falleció unos años después al perder la batalla contra el cáncer", se lee en la web de campaña de Santos.

Asimismo, en respuesta a un mensaje en Twitter publicado en 2021 por un usuario, que afirmó que "El 11 de septiembre fue un crimen sin víctimas", Santos aseveró: "El 11 de septiembre cobró la vida de mi madre... así que te bloqueo para no tener nunca para leer esto de nuevo".

No obstante, meses más tarde, el 23 de diciembre, el congresista afirmó que ese año marcaba el quinto aniversario de la muerte de su madre, indicando que había muerto en 2016.

El escrutinio tienen lugar cuando Santos enfrenta reproches en el seno de su partido y en el Partido Demócrata después de admitir que maquilló detalles de su educación, trabajo y antecedentes personales mientras se postulaba para representar un distrito de Nueva York.

En tanto, el parlamentario hizo afirmaciones sobre su historia familiar que no podían demostrarse, como que los padres de su madre eran judíos ucranianos que huyeron del holocausto nazi a Brasil. No obstante, los registros obtenidos por 'The New York Times' demostraban que los padres de su madre nacieron en Brasil y que no tenían antepasados ucranianos o judíos.

Tras su confesión, desde el Partido Demócrata han solicitado su dimisión, alegando que ha defraudado a los votantes. Además, han advertido a los republicanos de que si Santos no renuncia al escaño, el Partido Republicano debería pedir una votación para expulsarlo.

Con todo, la fiscal superior del condado estadounidense de Nassau en la ciudad de Nueva York, Anne Donnelly, anunció este miércoles que abrirá una investigación contra el congresista republicano.

"Las numerosas invenciones e incoherencias relacionadas con el congresista electo (George) Santos son poco menos que asombrosas", declaró en un comunicado Donnelly, resaltando que los residentes del condado de Nassau --por el que fue elegido congresista Santos el 8 de noviembre-- deben tener "un representante honesto y responsable", según recogió 'The Hill'.