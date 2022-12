Se registra sismo magnitud 5 en Coalcoman, Michoacán

La mañana de este viernes, se registró un sismo de magnitud 5 en la escala Richter en el municipio de Coalcomán, Michoacán.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo ocurrió a las 09:35:57 horas de este 30 de diciembre, localizándose a 44 kilómetros al suroeste de Aquila.

SISMO Magnitud 5.0 Loc 57 km al SUR de COALCOMAN, MICH 30/12/22 09:35:51 Lat 18.26 Lon -103.20 Pf 10 km pic.twitter.com/bysEYdk00k — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 30, 2022

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A. C., informó a través de sus redes sociales que el sismo no ameritó Alerta Sísmica, ya que la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.

#Sismo detectado el 30-dic-22 a las 09:35:57 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Costa de #Michoacán a 40 km al sureste de #Aquila #TenemosSismo — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) December 30, 2022

Mientras que SkyAlert, confirmó que el sismo de intensidad moderada, presentado este 30 de diciembre en Michoacán, fue una réplica del temblor que se presentó el 19 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX), con una magnitud de 7.7 en la escala Richter con epicentro en Coalcomán.