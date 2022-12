Benedicto XVI: frases que marcaron su historia como papa

A través de un comunicado oficial se dio a conocer la noticias del fallecimiento del Papa emérito Benedicto XVl con 95 de años de edad a causa de complicaciones de salud ‘por su avanzada edad’.

Benedicto XVI permanecerá como uno de los grandes teólogos y filósofos de las historia del siglo XX. Estas son algunas de las frases que marcaron algún momento importante del Papa Emérito.

Frases de Benedicto XVI

Primeras declaraciones como Benedicto XVI

Luego del fallecimiento de Juan Pablo ll y tras ser seleccionado por el Cónclave, estas fueron las primeras declaraciones que realizó desde el balcón central de la Basílica Vaticana.

“Después del gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes, y sobre todo me encomiendo a vuestras oraciones”.

FE

Joseph Raitzinger o mejor conocido como Benedicto XVI se mantenía preocupado por cuestiones de fe, esta frase no fue pronunciada en público, ya que la escribió como parte de un artículo para la Revista Communio.

“Debemos esforzarnos hacia un nuevo diálogo de este tipo entre fe y filosofía, porque ambas se necesitan recíprocamente. La razón no se salvará sin la fe, pero la fe sin razón no será humana”.

Por los jóvenes

En Madrid como parte de su viaje apostólico en la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Benedicto lanzó un mensaje a los jóvenes.

“La fe no se opone a vuestros ideales más altos, al contrario, los exalta y perfecciona. Queridos jóvenes, no se conformen con menos que la Verdad y el Amor, no se conformen con menos que Cristo”.

Llamado a México

La visita de Benedicto a México fue una de las más esperadas y recordadas, ya que siempre es recordado por su famoso discurso.

“Deseo reiterar con energía y claridad un llamado al pueblo mexicano a ser fiel a sí mismo y a no dejarse amedrentar por las fuerzas del mal, a ser valiente y trabajar para que la savia de sus propias raíces cristianas haga florecer su presente y su futuro”.

Renuncia de Benedicto XVI

El Papa anunció su renucnia ante el ministerio de Obispo de Roma el 11 de febrero de 2013, esta fue parte de su declaración, la cual se hizo efectiva un par de semanas después.

“Siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los Cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el 28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado, por medio de quien tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice”.

Benedicto habla de los casos de abuso

A través de una carta enviada en febrero de 2022, el Papa Emérito expresó su dolor contra los casos de abuso en la Iglesia.

“Sólo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido una gran responsabilidad en la Iglesia Católica. Tanto más grande es mi dolor por los abusos y los errores que se han producido durante el tiempo de mi mandato en los respectivos lugares. Cada caso de abuso sexual es terrible e irreparable”.

Benedicto XVI preocupa por su salud

Tras agradecer a los lectores del diario italiano Corriere della Sera en 2018, algunos comenzaron a preguntarse sobre el estado de salud de el Papa Emérito.

“En la lenta disminución de las fuerzas físicas, interiormente estoy en peregrinación hacia Casa. Es una gran gracia para mí estar rodeado, en este último tramo de camino a veces algo fatigoso, por tal amor y bondad que nunca me hubiera podido imaginar”.