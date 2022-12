Otra mujer demanda a Bill Cosby por abuso sexual

Una mujer que afirma que Bill Cosby la drogó y la agredió sexualmente en 1986 demandó al actor, a NBCUniversal y a otras empresas el viernes en Nueva York, donde otras cinco mujeres presentaron una demanda similar este mes.

Stacey Pinkerton afirma que dicho año era una azafata y modelo de 21 años, y que Cosby la drogó en un restaurante de Illinois y la llevó a una habitación de hotel en Chicago. La demanda afirma que Cosby “mantuvo relaciones sexuales forzadas” con ella mientras estaba incapacitada por las drogas.

La demanda se produce más de un año después de que Cosby saliera de prisión luego de que se anulara la declaración de culpabilidad de 2018 en Pensilvania por agresión sexual.

Pinkerton afirma que la presunta agresión se produjo después de que conociera a Cosby en Nueva York y éste le prometiera ayudarla en su carrera. Dice que tuvo un papel en un episodio de “The Cosby Show” de la NBC, pero que no apareció en el montaje final.

Meses después de la supuesta agresión, Pinkerton dijo que Cosby la invitó a su espectáculo en un teatro de Chicago, donde afirma que la besó y la tocó a la fuerza.

“Cosby mantuvo el mismo o similar patrón de conducta con sus víctimas”, dice la demanda de Pinkerton, “incluyendo expresar interés en impulsar sus carreras, darles papeles en The Cosby Show, usar The Cosby Show y sus lugares de rodaje como medio para acceder, aislar, acosar sexualmente y agredir sexualmente a las mujeres, usar drogas para incapacitar a sus víctimas, y realizar por la fuerza actos sexuales con ellas sin su consentimiento.”

La demanda alega que NBC, Kaufman Astoria Studios y Carsey-Werner Television deberían haber sabido que Cosby era un peligro para las mujeres y no protegieron a Pinkerton.

El portavoz de Cosby, Andrew Wyatt, dijo el viernes por la noche que Cosby “sigue negando con vehemencia todas las acusaciones vertidas contra él y espera defenderse en los tribunales”.

“Como siempre hemos dicho, y ahora Estados Unidos puede ver, esto no se trata de justicia para las víctimas de presuntas agresiones sexuales, todo es por dinero”, escribió Wyatt en un correo electrónico a The Associated Press.

Representantes de NBCUniversal, Kaufman Astoria Studios y Carsey-Werner Television no respondieron de momento a solicitudes de comentarios el viernes por la noche. Las tres empresas participaron en la producción de “The Cosby Show”, según la demanda de Pinkerton.

Las demandas de Pinkerton y las otras cinco mujeres fueron presentadas dentro del periodo de un año implementado por Nueva York para que los adultos presenten denuncias de abuso sexual por acusaciones que han prescrito.