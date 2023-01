Nace primer bebé del 2023 en México, con 3 kilos de peso

El inicio de este 2023 trajo consigo el primer nacimiento oficial en el país, el cual se registró en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A en Magdalena de Las Salinas, Ciudad de México, apenas en el primer minuto del Año Nuevo.

El bebé, a quien le asignaron el nombre de Daniel Alarí, tuvo un peso de tres kilos 540 gramos, con una estatura de 50 centímetros, el cual nació mediante cesárea y goza de un buen estado de salud general tras el procedimiento quirúrgico.

Pese a que el nacimiento del niño se dio este 1 de enero del 2023, su madre, Patricia Calzada, tuvo malestares desde el pasado 30 de diciembre, cuando acudió al centro hospitalario para ser internada. En dicho momento, los médicos detectaron la falta de líquido amniótico, lo que aceleró que se le practicara la cesárea.

“Vine porque no sentía los movimientos del bebé, me ingresaron por la noche, me estuvieron revisando por la mañana, me hicieron un ultrasonido y ya no tenía líquido amniótico, esto le provocaba estrés al bebé y tienen que hacer la cesárea”, contó.

Para recibir al menor, un equipo conformado por seis médicos le brindó la atención hospitalaria, con fuertes medidas de seguridad para evitar contagios de Covid-19 o alguna otra infección.

La madre de Daniel Alarí agradeció por la llegada de su tercer hijo, pero ya es el segundo parto que se atiende en dicha unidad, a la que describió como confiable: “Hay que confiar en los doctores, son muy buenos”.

Patricia Calzada indicó que cuando nació su primera hija en el Seguro Social hubo algunas dificultades, pero no hubo problemas en cuanto al trato con los médicos.

“Me han estado explicando los doctores todas las dudas que yo tengo. Quiero desearles un feliz año nuevo, próspero, les quiero dar las gracias porque sin ellos ahorita no nacería mi bebé, muchas gracias a todo el personal médico que está aquí hoy”.