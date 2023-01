El Papa reza en el Ángelus de Año Nuevo por Benedicto XVI: "Fiel servidor del Evangelio y de la Iglesia"

ROMA, 1 (EUROPA PRESS)

"En estas horas invocamos su intercesión en particularpara el Papa emérito Benedicto XVI, que ayer por la mañana dejó este mundo. Nos unimos todos juntos, con un único corazón y una única alma, al dar gracias a Dios por el don de este fiel servidor del Evangelio y de la Iglesia", ha señalado Francisco, concluida la celebración de la eucaristía de la solemnidadde santa María, Madre de Dios.

Los restos mortales del Papa emérito serán expuestos en la basílica de San Pedro del Vaticano para que los fieles que quieran puedan pasar a darle un último adiós a partir de este lunes 2 de enero.

Este domingo 1 de enero se celebra la 56ª Jornada Mundial de la Paz bajo el lema 'Nadie puede salvarse solo. Recomenzar desde el COVID-19 para trazar juntos caminos de paz'. El Papa ha felicitado a todos los presentes y aquienes han seguido su oración, agradeciendo en particular a las felicitacionesde los dirigentes italianos.

Con motivo de la Jornada de la Paz, ha lamentado la guerra en Ucrania y en otras regiones del mundo y ha instado a seguir trabajando por la paz "sin perder la esperanza". De esta forma, Francisco ha reiterado su llamamiento a la paz en Ucrania, considerando "intolerable" que todavía hoy continúe la invasión rusa y los bombardeos contra el país. *

"Deseó que los esfuerzos de todos los pueblos vayan dirigidos al desarrollo, la salud, alimentación y el trabajo, ya que es continuo el grito de ¡No a la guerra y al rearme!", ha enfatizado.

Además, el Pontífice ha centrado su alocución en el "lenguaje típico de la maternidad" que es "la ternura del cuidado". En este sentido, ha destacado que María "acoge con sorpresa el misterio que vive, custodia todo en su corazón y, sobre todo, se preocupa del Niño", según el relato evangélico de Lucas.

MATERNIDAD: CUIDAR CON TERNURA

"El lenguaje proprio de María es el de la maternidad: cuidar con ternura del Niño. Esta es la grandeza de María. Mientras los ángeles hacen una fiesta, los pastores acuden y todos alaban a Dios en voz alta por el acontecimiento que había sucedido, María no habla, no entretiene a los invitados explicando lo que le ha sucedido, no roba el protagonismo. Al contrario, pone en el centro al Niño, cuidándolo con amor", ha enfatizado.

El Papa ha elogiado cómo las madres continúan "poniendo en el centro de todas las atenciones a sus niños: los alimentan, los estrechan entre sus brazos, los acuestan con dulzura en la cuna". "Cuidar: este es también el lenguaje de la Madre de Dios", ha recalcado el Papa.