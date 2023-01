Lapid alerta de que podría "haber muertos" si el ultraderechista Ben Gvir va a la Explanada de las Mezquitas

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ex primer ministro de Israel Yair Lapid ha reclamado este lunes al nuevo ministro de Seguridad israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, que no visite la Explanada de las Mezquitas, tal y como tiene planeado, y ha advertido de que "es una provocación deliberada" que provocará que haya muertos.

"Itamar Ben Gvir no debe ir al Monte del Templo", ha dicho, refiriéndose al lugar por el nombre con el que es conocido entre los judíos. "Es una provocación deliberada que pondrá vidas en peligro y costará vidas", ha manifestado a través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

"A pesar de lo débil que es (el primer ministro, Benjamin) Netanyahu, debe plantarse y decirle que no vaya al Monte del Templo. Habrá gente que muera", ha recalcado Lapid, quien cedió su puesto la semana pasada a 'Bibi', quien encabeza una coalición integrada por varios partidos ultraderechistas y ultraortodoxos.

En esta línea se ha expresado el exministro de Defensa Benjamin Gantz, quien ha tildado de "peligroso" al nuevo Gobierno. "No quiero ganar la guerra civil que Netanyahu está intentando azuzar. Quiero evitarla. No quiero dar poder a los extremistas, quiero presentar una alternativa", ha apuntado, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

El propio Ben Gvir, líder de Otzma Yehudit, ha confirmado que planea realizar una visita a la Explanada de las Mezquitas, lo que podría derivar en un repunte de las tensiones en la zona, especialmente a raíz de las amenazas vertidas en las últimas horas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y Yihad Islámica.

La petición de Ben Gvir, quien ha pedido en varias ocasiones cambiar el 'statu quo' en el lugar --que ahora impide a los judíos rezar en la Explanada de las Mezquitas--, para visitar el lugar será estudiada este mismo lunes por la cúpula de la Policía.

El líder de Otzma Yehudit afirmó a mediados de noviembre que "no dice que el Monte del Templo no sea sagrado para otros". "Tenemos que recordar que es nuestro corazón y nuestra historia. Estamos en contra del racismo y no se puede decir a un judío que no puede ir por ser judío. Estoy por la igualdad de derechos", zanjó.

El 'statu quo' vigente permite únicamente que los judíos visiten la Explanada de las Mezquitas en horarios predeterminados y que la recorran a través de una ruta fijada, acompañados por policías que deben vigilar que los fieles no recen o que introduzcan banderas israelíes u objetos religioso judíos.

Sin embargo, las autoridades palestinas han criticado la creciente laxitud en la aplicación de estas restricciones y han alertado del posible estallido de un conflicto si hay esfuerzos para cambiar el 'statu quo', unas preocupaciones expresadas también por la comunidad internacional.