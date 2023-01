Reprochan al nuevo jefe de la Cámara "resucitar" a Trump cuando debería ser acusado por el asalto al Capitolio

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Si esto no es un delito, no sé qué lo es. Si un presidente puede incitar una insurrección y no rendir cuentas, entonces en verdad no hay límites para lo que un presidente puede hacer o no", ha valorado en una entrevista para la CNN.

Kinzinger, uno de los dos republicanos junto a Liz Cheney presentes en esta comisión de la Cámara de Representantes que investigó lo ocurrido durante el asalto al Capitolio aquel 6 de enero de 2021, ha asegurado que teme por "el futuro" de Estados unidos si Trump no sale culpable de ningún delito por aquel motín.

"Creo que el Departamento de Justicia hará lo correcto. Creo que lo acusarán y, francamente, creo que deberían hacerlo. Si no es culpable de ningún delito, entonces, sinceramente, temo por el futuro de este país", ha dicho.

El mes pasado, esta comisión presentó su informe final tras más de un año de investigación en el que se recomendaba que Trump fuera acusado de al menos cuatro cargos por su supuesta responsabilidad en aquellos disturbios, los de obstrucción de un proceso oficial, defraudar a Estados Unidos, emitir declaraciones falsas y ayudar a la insurrección, e incluso el de conspiración y sedición.

Ante las críticas que ha recibido de su partido por su oposición a Trump y por participar en aquella comisión, Kinzinger, quien no se presentó a la reelección en estas elecciones de mitad de mandato, ha asegurado que se siente "honrado" de haber participado en este momento de la historia y "de haber hecho lo correcto".

A su vez, ha acusado al nuevo líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de haber "resucitado" políticamente a Trump y ha advertido que su partido no pude aspirar a ser "el futuro" de Estados Unidos si no corrige la deriva por la que se está dejando llevar.

"Donald Trump está vivo hoy políticamente gracias a Kevin McCarthy. Fue a Mar-a-Lago un par de semanas después del 6 de enero y resucitó a Donald Trump. Él es la razón por la que Donald Trump sigue siendo un factor", ha valorado.

Debido a que los republicanos en la Cámara de Representantes solo cuentan con una estrecha mayoría, McCarthy, históricamente impopular en comparación a otros líderes del partido, está teniendo dificultades para asegurarse los votos necesarios para que este martes sea elegido nuevo portavoz.

Los republicanos obtuvieron solo 222 escaños tras las elecciones de mitad de mandato, unos resultados mucho peores de lo que habían previsto, lo que deja a McCarthy poco margen de error para llegar a los 218 votos que necesita. Solo puede perder el apoyo de cuatro republicanos, y parece que es mayor el número de quienes no tiene claro, en el mejor de los casos, si votarán por él.