Arturo Zaldívar agradece y se despide de la SCJN en TikTok

El exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, terminó su mandato agradeciendo y despidiéndose en TikTok, luego de que Norma Lucía Piña Hernández fuera elegida como nueva titular.

Durante el lunes 2 de enero, la SCJN eligió mediante tres rondas de votos a Piña Hernández, la primera ministra presidenta; por ello, Arturo Zaldívar compartió un video en su cuenta oficial de la plataforma de videos virales TikTok, respondiendo el comentario de una de sus seguidoras.

En un comentario, la cuenta de TikTok @La Nallely’s, le pidió al exministro presidente de la SCJN que no se fuera, ya que sus seguidores lo quieren mucho, a lo que Zaldívar respondió con un agradable video.

“Gracias por pedirme que no me vaya”, mencionó Arturo Zaldívar en los primeros segundos del video; “me voy de la presidencia de la Corte, pero no de la Corte y tampoco de TikTok. Nos seguiremos viendo”, aseguró el exministro presidente.

Para finalizar el video, Arturo Zaldívar se levantó de su silla en la SCJN y la giró al estilo del periodista Joaquín López-Dóriga, mientras sonaba de fondo la canción “No Me Voy” del grupo mexicano OV7; el video cuenta con más de 185 mil reproducciones y más de 21 mil likes.