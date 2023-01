EEUU "respeta" la decisión de la Asamblea Nacional venezolana de poner fin al mandato de Juan Guaidó

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Nuestro enfoque hacia Nicolás Maduro no ha cambiado. No es el gobernante legítimo de Venezuela. Reconocemos a la Asamblea Nacional de 2015", ha asegurado en rueda de prensa, agregando que Washington "respeta" la decisión de la Asamblea y que Guaidó, pese a no ostentar ya el mandato del organismo, "sigue siendo miembro".

Por otro lado, Price también ha asegurado que desde Estados Unidos esperan un "progreso adicional" en el marco de las negociaciones que la oposición venezolana llevó a cabo en México el pasado mes de noviembre, donde se firmó un acuerdo de protección social instrumental para la paz.

Sin embargo, ha reiterado que la posición estadounidense no ha cambiado, por lo que desde Estados Unidos continuarán impulsando las sanciones contra el Gobierno de Maduro basándose en las "aspiraciones democráticas" del pueblo venezolano.

Guaidó, quien llegó a ser reconocido por más de medio centenar de países como "presidente interino" en 2019 tras su autoproclamación después de no reconocer los resultados de las presidenciales de 2018, ha visto menguar su peso político hasta tal manera que la mayor parte de los diputados de la Asamblea Nacional de 2015 votó a finales de diciembre acabar con su "mandato".

La oposición ha argumentado su decisión por la falta de avances en materia de democracia y Derechos Humanos bajo su "gobierno". Para Guaidó es un "salto al vacío" que beneficia en última instancia a un Maduro, que parece estar devuelta en el tablero internacional, tal y como se vio en la Cumbre del Clima de Egipto.