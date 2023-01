Aficionado a la lucha libre. No puedes perderte la exposición de Blue Demond

Como parte de la celebración a 100 años de su nacimiento, Alejandro Muñoz Moreno, mejor conocido en la lucha libre como Blue Demond, se presenta una exposición de más de 600 piezas de este ícono luchador mexicano en el Museo del Estanquillo.

El ídolo del ring contó con una trayectoria de 41 años en la lucha libre, de 1948 a 1989. Su filmografía incluye 27 películas como protagonista, contó con sus propias historietas y fotonovelas y recientemente se transmitió una serie de televisión sobre su vida. La exposición estará disponible hasta abril de 2023 en las salas 1 y 2 del Museo del Estanquillo, en un horario de 10:00 a las 18:00 horas, la entrada es gratis.

La exposición “Blue Demond, ídolo mexicano sin límite de tiempo”, destaca las reflexiones de Carlos Monsiváis sobre él luchador, así como la obra del escritor que coleccionó en torno a este deporte que forma parte del espectáculo mexicano, y compartieron micrófonos en diversas ocasiones como en Tijuana en 1993 y cuando presentaron su biografía “Memorias de una máscara”, en la arena Monterrey y en el Centro Cultural Tijuana.

Es importante destacar que el escritor era fan de la lucha libre mexicana y publicó varias crónicas y narraciones sobre el deporte del pancracio.

La muestra está integrada por más de 600 piezas entre fotografías, pinturas, historietas, máscaras, trofeos, carteles, vestuario, guiones y fragmento de películas. Las cuales fueron recopiladas por Alejandro Muñoz Lomelí, hijo del demonio azul. También, hay material recuperado por Christian Cymet el mayor coleccionista de lucha libre en el mundo.

Blue Demond Exposición. Foto Facebook.

No te quedes con las ganas y lánzate al Museo Estanquillo a disfrutar la exposición de una de las estrellas de la lucha libre mexicana. El inmueble se ubica en la calle Isabel la Católica No. 26, esquina calle Madero, Centro Histórico de la CDMX.

