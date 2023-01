Polonia pide a la ONU intervenir para que Alemania acceda a pagar las reparaciones por la IIGM

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El viceministro de Exteriores del país, Arkadiusz Mularczyk, ha indicado que el Gobierno está tomando medidas "contundentes", por lo que también ha pedido reunirse con el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, según informaciones recogidas por la emisora Radio 1.

El pasado mes de septiembre, las autoridades polacas presentaron un informe sobre las pérdidas causadas por Alemania entre 1939 y 1945. El monto de los daños se estimó en 1,37 billones de euros.

Así, ha explicado que este año, el Gobierno prevé realizar una campaña de información sobre este asunto. "Hemos enviado unas 50 notas a los países de la UE, el Consejo de Europa y la OTAN para abordar este asunto, que está en el centro de nuestros debates culturales", ha aseverado antes de indicar que también han pedido ayuda a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en relación con las obras de arte robadas.

"Me he dirigido al Consejo de Europa, y creo que es una solicitud importante", ha insistido, si bien ha reafirmado que la más importante es la que se ha presentado ante la ONU. Además, ha lamentado que Alemania ni siquiera aborde el asunto, algo que "el mundo no sabe".

En este sentido, ha recordado que está solicitando intervención en este campo para "crear una plataforma que facilite el diálogo con Alemania". "Lo que hemos hecho durante los últimos tres meses es tomar medidas para internacionalizar el caso", ha añadido.