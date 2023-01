¿No sabes qué hacer con tu basura electrónica? Llévala al reciclatón en V. Carranza.

Quieres desechar aparatos electrónicos y eléctricos que ya no te sirven y no sabes donde llevarlos, la alcaldía Venustiano Carranza llevará a cabo el programa Reciclatón “Salvemos al mundo”, con el objetivo de no contaminar el medio ambiente con basura tecnológica.

Este reciclatón se realizará del del 7 de enero al 5 de febrero de 9:00 a 18:00 horas en la explanada de la demarcación, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena; y en el Parque las Palomas, ubicado en la colonia el Arenal 3a. Sección. Los vecinos acudan con todos los aparatos electrónicos y eléctricos que ya no usen y que solo los tienen de estorbo, donde una empresa certificada en el manejo sustentable de esta basura la canalizará a contenedores para su recicle.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en 2014 se generaron en nuestro país alrededor de 358 mil toneladas de este tipo de residuos electrónicos, lo que proporcional un indicador de 3.2 kg per cápita.

En la Zona Metropolitana del Valle de México, los consumidores de aparatos electrónicos y eléctrico desechan los equipos que ya no utilizan de la siguiente manera: 42% los entrega al camión de la basura, 30% los regala, 11% los almacena, y el 17% los vende.

En la ZMVM el 30% de la basura de aparatos electrónicos se regala. Foto: Sedema

Residuos tóxicos

Este tipo de aparatos en desuso contiene compuestos y sustancias peligrosas, es decir, 90% de los residuos electrónicos no es reciclado de manera adecuada, esto representa un riesgo a la salud y al ambiente debido a que contiene muchos metales pesados.

En el reciclatón “Salvemos al mundo”, la empresa que recibirá los aparatos entregará un certificado de recepción de residuos para su destrucción, con el que se podrá comprobar el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes, que en materia ambiental, ecológica y territorial, todas las dependencias de gobierno o empresas están obligados a observar.

Reciclatón V. Carranza

“Invitamos a todos los vecinos a que acudan a dejarnos teclados, computadoras, grabadoras, reproductores, celulares, monitores, videojuegos, microondas, cables, acumuladores y todo aparato electrónico y eléctrico que ya no le sirve, para que no lo abandone en la calle y se convierta en basura tecnológica que tardaría cientos de años degradarse dañando al planeta”, dijo Evelyn Parra, alcaldesa de la demarcación, al presentar el programa reciclatón.

Se busca recuperar y canalizar los residuos, asegurándose de su reciclaje se realice con base en los reglamentos y leyes, que protegen la tierra y el medio ambiente. Donde se separe por tipo de residuos, se desarman y se envían a diversas empresas para su reciclaje.

¡No se te olvide! Si quieres deshacerte de los aparatos electrónicos y eléctricos que ya no te sirven, acude del 7 de enero al 5 de febrero a la explanada de la alcaldía, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena; y al Parque Las Lomas, Coxcox y Alcohuacán, colonia Arenal 3ª sección.