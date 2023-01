Ronaldo: "Es un desafío fichar por el Al Nassr, mi trabajo en Europa está hecho"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El delantero portugués Cristiano Ronaldo afirmó que fichar por el equipo del Al Nassr de Arabia Saudí es un "desafío no solo futbolístico" y confía en romper todos los récords en la liga de país como ha hecho en Europa, así como dijo no importarle la opinión de la afición porque, según él, "no es el final" de su carrera.

"Mi trabajo en Europa está hecho, estoy orgulloso de este nuevo reto. Es un desafío, no sólo futbolístico, fichar por el Al Nassr", dijo en la rueda de prensa de presentación junto a su nuevo técnico, el francés Rudi García, y antes de ser aclamado por los 30.000 aficionados del estadio Mrsool Park de Riad.

Cristiano Ronaldo subrayó que el mundo del fútbol "está muy avanzado" y se declaró "contento" por jugar en una liga "competitiva" como la árabe. "Tengo ganas de jugar, incluso mañana si el entrenador me da la oportunidad. No me preocupa lo que diga la gente, hoy en día e fútbol ha evolucionado y es muy competitivo. No es el final de mi carrera", aseguró.

Ronaldo afirmó que mantendrá su nivel competitivo en su nuevo equipo después de triunfar en clubes como el Real Madrid y el Manchester United. "He roto todos los récords en Europa y quiero hacerlo también aquí. He venido aquí para ganar. Quiero disfrutar y sonreír todos juntos aquí en el Al Nassr", señaló.

"MUCHOS CLUBES INTENTARON FICHARME"

A su juicio, mucha gente "habla, pero no sabe nada de futbol", y señaló que una de las razones que le han impulsado a aceptar la oferta del Al Nassr es "transmitir una visión diferente del país y del fútbol" de Arabia Saudí.

"Por eso he aceptado este reto. Es una gran oportunidad, no sólo en el fútbol, de cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones. Muchos clubes de Australia, Estados Unidos, Portugal intentaron ficharme. Es mi decisión, me ha apoyado mi familia, sobre todo mis hijos, estamos orgullosos. La gente en Arabia Saudí me ama. La bienvenida ha sido espectacular", destacó.

Por su parte, Rudi García se declaró "muy feliz" por tener en su plantilla al delantero portugués. "Lo más importante es lo que pasa en el campo. Necesitamos entrenar y ganar. Espero que Cristiano sea feliz jugando en el Al Nassr", deseó.