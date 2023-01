Xavi: "Mañana puede haber sorpresa, tenemos que estar preparados"

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

"Es bueno jugar a partido único en el campo del rival más débil, de menor categoría. Que haya sorpresas forma parte del fútbol, mañana puede pasar y tenemos que estar preparados. Porque todo el mundo compite y trabaja muy bien", señaló en rueda de prensa.

Xavi reconoció que al equipo, pese a pasar ronda, últimamente le ha "costado" el debut en Copa. "Como jugador recuerdo eliminaciones contra el Figueres y Gramenet. Son partidos muy difíciles de jugar, te dan como ganador y máximo favorito y tienes poco a ganar y mucho a perder. Tenemos que poner los seis sentidos en pasar", avisó a sus jugadores.

Aunque, "evidentemente", se ve como "máximo favorito". "El Intercity es de 1ª RFEF, pero tenemos informes del Barça B de que son un rival fuerte físicamente. Aprietan arriba. Y ante el Mirandés no apretaron e hicieron línea de 5 atrás. Es un campo grande, es un partido para demostrar que somos superiores y para pasar", señaló.

Además, reiteró que el club da "valor" a la Copa. "Para nosotros el objetivo es ganar títulos, quizá LaLiga sea el más importante. La Copa nos hace mucha ilusión, es una competición especial. Queremos ganar este titulo que para nosotros es también muy importante", manifestó.

"La idea es hacer rotaciones, está claro. Jugadores que tienen menos ritmo de partidos van a jugar, también jugadores que necesitan minutos tras lesión como Ronald Araújo o Eric Garcia. Pero haremos rotaciones. Ni me he imaginado el no pasar", comentó sobre el once que pueda elegir, con la intención siempre de pasar ronda.

Por otro lado, reconoció que están a la espera de saber si el portero del filial Iñaki Peña, en dinámica de primer equipo, puede o no jugar. De momento, al ser mayor de 23 años y tener ficha del filial, no podría.

"Hemos presentado los documentos, ayer día 2, para hacer el cambio de jugadores de Barça B a primer equipo. Estamos esperando la resolución de la RFEF. De momento está en la lista, creemos que hemos hecho todo para que pueda jugar mañana", comentó, positivo.

También confirmó que el centrocampista Pablo Torre tendrá minutos y que Ronald Araújo será titular. "Ronald está bien y mañana saldrá de inicio. Seguro que nos ayuda, por su capacidad y por el liderazgo que tiene, por su alma y por ser guerrero y agresivo. Contento de que vuelva", celebró.