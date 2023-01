Xavi y el caso Lewandowski: "El Espanyol cree en impugnar, nosotros hemos hecho lo correcto"

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

"Hemos hecho lo que nos han hecho, un juez. No hemos hecho nada más que seguir las instrucciones de un juzgado. Es lo que tocaba, nada más. El Espanyol cree en impugnar, nosotros en que hemos hecho lo correcto y lo que tocaba", comentó en rueda de prensa.

No obstante, calificó de "incertidumbre" para el jugador, para el Barça y para el rival el no saber si podrá o no jugar los próximos partidos, ya que tenía una sanción de tres duelo por su gesto de llevarse el dedo a la nariz tras ser expulsado, por doble amarilla, ante Osasuna.

"Es una incertidumbre para el jugador y para nosotros saber cuándo se resolverá la sanción. He hablado con él y le he dicho que esté tranquilo, que no piense en la sanción. No es fácil para nosotros esta situación ni para los rivales", reconoció.

El RCD Espanyol presentó el lunes un escrito de denuncia ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para impugnar el partido contra el FC Barcelona, correspondiente a la 15ª de LaLiga y que terminó en empate (1-1), por alineación indebida del delantero polaco y por lo que consideran que es una "flagrante injusticia".