Aficionados del Bayern piden poner fin al patrocinio de Qatar Airways

MÚNICH (ALEMANIA), 4 (DPA/EP)

La peña de aficionados del Bayern Múnich 'Club Nr. 12' pidió este miércoles, a escasos días del viaje del primer equipo hacia su concentración invernal en Doha, que el club alemán ponga fin al patrocinio de la aerolínea Qatar Airways.

Se trata de "poner fin al patrocinio", cómo y quién lo haga es "secundario", declaró el portavoz de la peña de aficionados del Bayern, Alexander Salzweger, a los portales Spox y Goal.

"Me imagino que Catar ya no está interesado en un club como el Bayern. Hay discusiones todo el tiempo, tienen que enviar representantes a las mesas redondas y son atacados en cada asamblea general: no pueden estar tranquilos con eso", agregó.

Qatar Airways es patrocinador del Bayern desde el verano de 2018. El contrato con la compañía aérea catarí expira este año. Catar, anfitrión del Mundial de 2022, ha sido duramente criticado por su falta de respeto a los derechos humanos y la situación de los trabajadores extranjeros. Muchos seguidores del FC Bayern se muestran muy críticos con la lucrativa cooperación con la compañía aérea.

El presidente de la Junta Directiva del Bayern, Oliver Kahn, comentó en la asamblea general anual del club del pasado octubre que seguirán "debatiendo intensamente" la cuestión después del Mundial y que se encontrará una "solución" para el club muniqués.

El presidente honorario del club, Uli Hoeness, había atacado verbalmente a Michael Ott, crítico con Catar, al margen de la asamblea general anual. "Su actuación fue vergonzosa. Esto es el club de fútbol Bayern Múnich y no la asamblea general de Amnistía Internacional", dijo Hoeness a Ott tras la intervención de este.

Por su parte, el presidente del consejo de administración de la entidad, Herbert Hainer, había defendido al presidente honorario. "Así es como conocemos a Uli Hoeness, es emocional, es del Bayern hasta la médula. También defiende a su Bayern con todas sus facetas", sostuvo Hainer.

Ott quiso introducir una moción espontánea en la tumultuosa asamblea general anual de 2021 para que los socios votaran sobre el acuerdo de patrocinio del Bayern con la compañía aérea Qatar Airways, que fue muy controvertido entre algunos de los aficionados muniqueses. En aquel momento, la directiva presidida por Hainer no lo permitió.

El Bayern lleva años preparando la segunda parte de la temporada en Catar. En los dos últimos años, la concentración de entrenamiento se canceló debido a la pandemia del coronavirus.

El equipo dirigido por Julian Nagelsmann partirá hacia el emirato el viernes y permanecerá allí hasta el 12 de enero. El 20, el Bayern jugará contra el Leipzig en la reanudación de la Bundesliga.