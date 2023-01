Detectan virus de gripe aviar en Tláhuac y Xochimilco

Ante la presencia de influenza aviar AH5N1 en aves silvestres, de octubre de 2022 a la fecha, por lo que se tuvieron que sacrificar 5.5 millones de aves, la mayoría de posturas, en 9 entidades de la República mexicana, equivalen al 0.26 por ciento del inventario nacional.

De acuerdo con el reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y calidad Agroalimentaria (Senasica), el virus ya se detectó en aves silvestres de Tláhuac y Xochimilco en la Ciudad de México, así como en cuerpos de agua y humedales de Aguascalientes, Baja California, Michoacán, Puebla y Texcoco en el Estado de México.

Senasica dio a conocer que hasta el momento se han muestreado 99 mil 648 aves en unidades de producción avícola, granjas de traspatio y humedales.

“A un mes del inicio de la vacunación estratégica, se han autorizado la aplicación de 84 millones 154 mil dosis de vacunas provenientes de tres laboratorios, de las cuales se entregaron a los productores con base en la disponibilidad de los biológicos y la determinación de riesgo estimado”, indicó la dependencia federal.

También se inmunizaron 900 mil gallinas progenitoras, más de 13.6 millones de gallinas reproductoras y en los estados de Jalisco, Yucatán, Sonora, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, León, Veracruz y Zacatecas se han inmunizado más de 69.6 millones de aves.

El personal de la Senasica continuará operando el control de la movilización de aves, sus productos y subproductos, vehículos, contenedores e implementos avícolas, conforme a lo establecido en el Manual de procedimientos de cuarentena y control en la movilización.

Así, podrán retener aves, sus productos y subproductos, biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso o consumo de aves que pudieran provocar la diseminación del virus de influenza aviar.

Senasica reiteró el llamado a notificar de manera inmediata cualquier anomalía que detecten en sus granjas y recordó que la temporada invernal de migración de aves acuáticas continúa, por lo que no se descartan nuevos contagios en cualquier parte del territorio nacional, por lo tanto, los avicultores no deben bajar la guardia.