El Gobierno de Filipinas pide dimitir a cientos de agentes en un intento de limpiar el Cuerpo de Policía

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Benjamin Abalos, ha instado a todos los coroneles y generales, unos 300 en total, a "tener la cortesía de entregar sus dimisiones" después de que una investigación los apuntara a la mayoría como responsables de tráfico de estupefacientes.

Podrán seguir trabajando a medida que sus historiales son revisados por una comisión formada por cinco miembros, si bien aquellos que sean hallados culpables quedarán expulsados del cuerpo. "Si no te has visto implicado en nada, no hay de qué preocuparse", ha puntualizado.

Abalos ha descrito la medida como radical pero necesaria para atacar el problema y ha afirmado que no es la primera vez que se utilizan estos métodos para limpiar el Cuerpo de Policía del país asiático.

La Policía ha estado llevando a cabo una fuerte campaña antidrogas puesta en marcha por el expresidente Rodrigo Duterte y llamada comúnmente 'guerra contra las drogas'. Ahora, su sucesor, Ferdinand Marcos Jr., ha tomado el relevo de la criticada operación policial.

El también expresidente Fidel Ramos puso en marcha medidas similares contra la Policía en la década de los 90 y ordenó el cese de los agentes mayores de 56 años y con más de 30 años de experiencia.