Santiago Requejo, en la 'shorlist' de los Oscar con su corto sobre salud mental 'Votamos': "Hay que ser empáticos"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"'Votamos' busca ponerte en un espejo y que el espectador se pregunte qué haría en esa situación. Cualquiera de nosotros puede sufrir un problema de salud mental y nos gustaría que no nos discriminasen por ello a la hora de acceder a una vivienda. Hay que intentar ser un poco más empáticos con estas personas", ha señalado Requejo, en una entrevista con Europa Press.

La cinta, con una duración inferior a los 20 minutos, aborda una reunión de vecinos preocupados ante un futuro inquilino que padece problemas mentales, ante lo que buscan una manera de que uno de los propietarios no le alquile su vivienda. Esta historia está basada en un caso real que el director se encontró, tras conocer a varias personas con problemas de salud mental.

"Cuando escucho esa realidad y esa injusticia no se me iba de la cabeza y quería hacer algo al respecto. En primer lugar, me pregunté a mi mismo qué haría yo si fuese uno de los vecinos y mi respuesta me hizo cuestionarme mi posición. Cuando decimos que no a estas situaciones, lo hacemos con argumentos infundados, originados con prejuicios", ha afirmado.

En base a esta experiencia, Requejo ha constatado que "falta mucha información" para eliminar el estigma existente. "La salud mental da mucho miedo porque no se ve", ha subrayado.

"ESTAR EN LA SHORTLIST ES UN PREMIO"

Hasta el momento, 'Votamos' ha recibido más de 80 premios en la categoría de ficción y ha estado en más de 150 selecciones de festivales internacionales. Todo este éxito le ha valido para estar nominados a los Goya en 2022 y ahora estar en la terna por los Oscar.

"Estar en esa shortlist es un premio ya aunque todo puede pasar", ha afirmado. De entre los 15 títulos seleccionados, hay otros tres cortos españoles: Tula, de Beatriz de Silva; Plastic Killer, de José Pozo, y El tratamiento, de Álvaro Carmona.

El próximo 24 de enero es una fecha que despierta "ganas" a Requejo que lo verá en directo porque le encanta la "emoción". "Estar cuatro españoles ahí es un hito. Lo importante será que haya representación española en los Oscar", ha asegurado.

En un principio, como ha desvelado el director, 'Votamos' iba a ser un contenido solo para Youtube aunque su equipo y él entendieron que el tema tratado merecía llegar a más gente, por lo que se presentó en el Festival de Medina del Campo (Valladolid) en 2021. "Los premios y los festivales son altavoces que amplifican tu mensaje", ha apuntado.

Todo parece indicar que este mensaje seguirá difundiéndose, ya que ha asegurado que hay posibilidades de realizar una obra de teatro y también de llevarla al cine. "Es una historia que ha interesado mucho y que hay que continuar de alguna forma", ha apostillado.

EL ESTIGMA EN EL CORTOMETRAJE

Por otro lado, Requejo ha lamentado que también exista un estigma en torno al cortometraje al entender que es "como hacer algo amateur" aunque aclara que "la realidad es muy distinta" y ha recordado que directores de la talla de Pedro Almodóvar, Martin Scorsese o Javier Fesser también realizan este tipo de formatos.

Preguntado acerca del buen 2022 que ha tenido el cine español, el director no cree que haya sido el mejor año pero tampoco cree que haya sido algo puntual. "El cine español lleva años muy buenos y en los próximos años lo seguirá siendo porque hay mucho talento", ha sentenciado.