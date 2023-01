Día de Reyes: ¿Por qué no debes regalar mascotas como juguetes?

A unas horas de la llegada de los Reyes Magos, médicos veterinarios hacen un llamado a los mexicanos que los animales de compañía no son juguetes para regalar en estas fechas ni son desechables, sino seres sintientes que requieren de cuidados y de una tutela responsable.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en la Ciudad de México hay más de un millón de perros bajo la custodia de un tutor y más de 500 mil gatos. De este universo, se estima que entre el 10 y 40 por ciento de estos animales de compañía están en condición de calle.

De acuerdo con médicos veterinarios pertenecientes al Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México (Comvex), muchos de estos animales fueron adquiridos en épocas como la Navidad y el Día de Reyes después son abandonados, proliferando más perros en la calle.

En la temporada de Reyes Magos crece la venta de animales en un 30 por ciento y los comerciantes que realizan su actividad en la formalidad y legalidad deben contribuir con la verdadera cultura del cuidado de las mascotas al realizar un comercio responsable y social, ofreciendo a sus clientes la información suficiente que necesitan.

🐶🐱 Los perritos y gatitos son seres vivos, #NoSonJuguetes y no deben ser una opción de regalo. Son seres sintientes que necesitan cuidados. Si quieres que formen parte de tu familia, ¡#Adopta, no compres! 🐕🦮🐩🐕‍🦺🐈🐈‍⬛ https://t.co/IlBhs3HzRv — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) January 4, 2023

Evitar mascotas en comercios irregulares

Los integrantes del Comvex hicieron un llamado a evitar la compra de animales de compañía en comercios irregulares que en estas fechas proliferan en la CDMX y en el país.

Para evitar que estos ocurra, los veterinarios promueven la tenencia responsable en la ciudadanía, a fin de evitar el abandono o sacrificio de animales de compañía por expectativas familiares que no fueron cumplidas en el lapso de tiempo de crecimiento del perro o gato.

“No se confundan una mascota o un animal de compañía, no es un juguete y no deben ser adquiridos sin el cuidado y preparación necesaria que propicie su bien estar. Los papas no pueden fomentar el regalo de una mascota como un ‘premio’, sino como un compromiso de responsabilidad, cuidado y atención”, señaló Aida Álvarez, presidenta del Comvex, en conferencia de prensa.

La especialista indicó que para adquirir una mascota primero tiene que considerar que es un ser vivo que tiene las necesidades de alimentación, espacio físico y de salud que deberán ser atendidos. “Cuando no se tiene una visión humana de corresponsabilidad y no se ofrece el espacio, alimentación adecuada y atención veterinaria, la muerte o el abandono de las mascotas se hacen presentes en poco tiempo”.

Las heces de mascotas ocasiones enfermedades gastrointestinales a los seres humanos. Las heces de mascotas ocasiones enfermedades gastrointestinales a los seres humanos. Foto: Cuartoscuro (Diego Simón Sánchez)

Costos de manutención de un lomito

La médico veterinaria pidió a los familiares considerar el costo de manutención, atención médica y otros gastos que genera la tenencia de un animal de compañía, el cual varía de acuerdo al tamaño y características específicas de cada especie, por lo que puede ir desde 400 a mil pesos al mes. Hay que aplicar el esquema básico de vacunación, desparasitación periódica, alimentación (que paga IVA), peluquería, vacuna antirrábica, se debe aplicar cada año.

Por su parte, Sergio Conde Ramírez, médico veterinario zootecnista, destaco la importancia de que las familias adquieran un perro del tamaño al espacio disponible en casa, además del tiempo que se tiene para cuidarlo, pasearlo, limpiar sus heces fecales, bañarlos, llevarlos a vacunar, e incluso, entrenarlos, “porque los perros necesitan también ejercicio y una capacitación para desarrollar una mejor capacidad de convivencia social con seres humanos y otros perros”, resaltó.

Venta de animales (Cuarto Oscuro)

Los especialistas alertaron sobre la proliferación de organizaciones y asociaciones que se hacen llamar protectoras de animales, las cuales que han desarrollado un “esquema de negocio lucrativo” con la entrega de donativos, venta y comercialización de animales.

Finalmente, los médicos veterinarios enviaron un mensaje a los legisladores de la Ciudad de México, así como de otros estados de la República, hacer legislaciones que regulen tanto la actividad comercial lícita como la tenencia y cuidado de los animales de compañía.