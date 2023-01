Laporta: "El Barça ingresa lo mismo que el octavo de la Premier por falta de ambición de LaLiga"

"Si la resolución es favorable, la Superliga puede ser una realidad el 2025"

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró que el club blaugrana cobra lo mismo por derechos televisivos que el octavo clasificado de la Premier League inglesa, algo que achaca a "falta de ambición" de LaLiga que preside Javier Tebas, y por otro lado aseguró que le habría gustado un "fianl diferente" para Leo Messi en el Camp Nou.

"La relación personal con Tebas es buena, pero se tendría que preocupar más de recuperar el millón y medio de abonados que ha perdido la televisión del fútbol, y se tendría que preocupar menos de descalificar a clubes como el Barça", aseguró Laporta en una entrevista en el programa 'Què t'hi jugues!' de la Cadena SER.

En este sentido, lamentó que el Barça ingrese por derechos de televisión lo mismo que el octavo de la Premier League. "Creemos que es por una falta de ambición de LaLiga y aquí es donde se tendría que estar apretando por parte de la Liga, por eso y para intentar corregir la caída de abonados televisivos al fútbol", valoró.

Laporta también criticó cómo la liga ha ido modificando la normativa. "La liga ha hecho de legislador, de juez y de ejecutor. Confunde los 3 poderes, y esto no puede ser. Han contradicho con circulares la interpretación del Barça del 'Fair Play' financiero de la Liga, y a partir de aquí han modificado los estatutos", lamentó.

En lo deportivo, como ya viene asegurando, reiteró que la prioridad debe ser ganar, precisamente, LaLiga. Por encima de la Copa del Rey, Supercopa y Liga Europa. "La prioridad es LaLiga, estamos muy centrados en ganarla porque creemos que es lo que gustará más a los culés. No quiero que caigamos en la obsesión, pero sí que estamos especialmente concentrados en ganarla", aseguró.

Sobre la sanción de tres partidos a Robert Lewandowski confirmada por el TAD, aseguró que la acatan pero que es injusta. "Acatamos la sanción firme. Me parece exagerada la sanción a Lewandowski. Entra dentro de la lógica tal y como está la normativa, pero un partido podría haber sido suficiente", valoró.

Por otro lado, reconoció que las renovaciones de Gavi y Araújo no serán efectivas de momento, al tener lleno el límite salarial. Eso sí, declaró "intransferible" al neerlandés Frenkie De Jong y al francés Ousmane Dembélé, así como al canterano Ansu Fati. "Xavi los quiere a todos", asestó.

Un caso especial es el del capitán Sergio Busquets, que acaba contrato en verano. "Tiene propuestas para continuar fuera de la liga, en Estados Unidos. Si todo va bien, que es lo que queremos todos, continuará hasta final de temporada y en verano hablaremos", argumentó.

LA SUPERLIGA, ¿EN 2025?

En cuanto a la Superliga, la nueva competición que pretenden crear FC Barcelona, Real Madrid y Juventus --eran más inicialmente--, cree que si la sentencia de la justicia europea es favorable a su creación, podría ser una realidad en 2025. "Yo no aceptaba entrar en este proyecto si no hubiera sido una competición abierta. Lo aceptaron el Madrid, la Juve y otros clubes que todavía no quieren salir a la luz. Lo único que queremos cambiar es el modelo de gobernanza y que sea de los clubes, pero que la UEFA esté en la mesa como un agente más", aportó.

"Si la resolución es favorable, la Superliga puede ser una realidad el 2025. Si no es favorable, dependerá de cómo sea la resolución que decidiremos cuáles serán los pasos a seguir. El grado de victoria definirá el grado de qué podrá hacerse con la Superliga", añadió en este sentido.

Según Laporta, esa Superliga sería una competición europea que competiría en ingresos y poder mediático con la Premier League. "Queremos que los clubes ingleses entren, pero creemos que en un primer paso no lo harán. Soy un firme defensor de las ligas estatales pero, y es una opinión personal, creo que en una segunda fase acabará habiendo una fusión entre la Superliga Europea y la Premier", auguró.

EL CASO MESSI, ¿ABIERTO?

Preguntado por el jugador del PSG Leo Messi, aseguró que le hubiera gustado que tuviera un final distinto en el Barça. "Prefiero no hablar de Messi porque es del PSG, y me lo tenéis que respetar porque después hay misiles que vienen de todas partes. Messi siempre formará parte del escudo, y me gustaría que tuviera un final diferente al que tuvo", se sinceró. "Tengo relación con Messi", apostilló.