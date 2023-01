Pakistán dice que podría negociar con los talibán paquistaníes "si se encuadran en la Constitución"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior de Pakistán, Rana Sanaulá, ha afirmado que podría haber negociaciones con el grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, "si se encuadra en la Constitución", en medio del repunte de los atentados tras el fin del alto el fuego.

"Si TTP decide enmarcarse en el ámbito de la Constitución, podríamos tener conversaciones con ellos", ha manifestado, apenas un día después de descartar cualquier contacto con el grupo, según ha informado la cadena de televisión paquistaní Geo TV.

Sanaulá ha subrayado que el Comité de Seguridad Nacional decidió recientemente que habrá una política de "tolerancia cero" contra los grupos terroristas y ha hecho hincapié en que "no habrá distinción entre buenos y malos terroristas".

Así, ha afirmado que el organismo ha decidido que "el terrorismo será combatido con toda la fuerza del Estado" y que "la seguridad de Pakistán no es negociable y que la totalidad del poder del Estado será mantenida en cada centímetro del territorio".

Los talibán paquistaníes anunciaron a finales de noviembre el fin del alto el fuego pactado con las autoridades de Pakistán en medio de unos contactos que estaban siendo mediados por los talibán afganos después de su toma del poder en Afganistán en agosto de 2021.

La Autoridad Nacional Antiterrorista de Pakistán afirmó recientemente pasada que el grupo TTP expandió sus redes durante las conversaciones de paz con el Gobierno y agregó que la retirada estadounidense de Afganistán le permitió aumentar sus actividades en el país vecino.

La situación ha llevado a Pakistán a reclamar a los talibán afganos, que ejercieron labores de mediación durante los contactos para un posible acuerdo de paz, que hagan frente al repunte de las actividades de TTP. Islamabad ha llegado a amenazar con operaciones transfronterizas, algo rechazado firmemente desde Kabul.

De hecho, el viceportavoz de los talibán, Bilal Karimi, ha reiterado este jueves que "todo el territorio del país está controlado por el Emirato Islámico y no hay pruebas que demuestren que hay acción alguna desde nuestro país hacia otros países y sus actividades", según la cadena de televisión afgana Tolo TV.

El Gobierno estadounidense reclamó el martes a los talibán que "cumplan su compromiso de que el territorio afgano no sea usado de nuevo como plataforma para ataques terroristas internacionales". "Este es uno de los muchos compromisos que los talibán no han podido o no han querido cumplir", lamentó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

El grupo TTP, que difiere de los talibán afganos en asuntos organizativos pero sigue la misma interpretación rigorista del islam suní, aglutina a más de una docena de grupos de militantes islamistas que operan en Pakistán, donde han matado a unas 70.000 personas en dos décadas de violencia.