Metrobús ofrece servicio ampliado para ayudar a Melchor, Gaspar y Baltasar

Para que los Reyes Magos pueda llegar sin contratiempos a sus destinos en el Valle de México, el Metrobús informó que todas sus líneas operarán con servicio extendido, de esta forma su operación concluirá hasta las las 2:30 horas del 6 de enero.

Además de que ofrecerá facilidades para ingresar con juguetes y bultos correctamente empaquetados.

Solo se tiene que tomar en cuenta que a partir de las la medianoche y hasta las 02:30 horas del 6 de enero, las unidades tendrán un intervalo de paso de 15 minutos entre ellas.

Reyes Magos: Metro y Metrobús ofrecen facilidad para transportar regalos

“La operación especial será únicamente en las 7 líneas del servicio regular. Metrobús invita a los Reyes Magos a anticipar sus trayectos. Para mayor información puede consultar los horarios de las últimas salidas de cada terminal”.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro también ofrecerá facilidades para transportarlos el 5 de enero.

El Metro funcionará en su horario habitual de 5 de la mañana a medianoche, pero “estará permitido el ingreso a todas las estaciones con objetos voluminosos, como bicicletas, patines, juguetes, entre otros artículos”.

Este 5 de enero, el horario de servicio se ofrecerá de manera habitual de las 5 a 24 horas.

Se permitirá el ingreso de objetos voluminosos como bicicletas, patines, juguetes, entre otros artículos de gran tamaño, con motivo de los #ReyesMagos.

Planea tus viajes. 👑🐎🐪🐘 pic.twitter.com/pkgx902nID — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 4, 2023

Solo se pide a los Reyes Magos empacar correctamente todos los objetos para no causar molestias a los pasajeros, así como sujetarlos con fuerza para que no caigan a las vías y el servicio no se tenga que interrumpir.

“Se hace un llamado a quienes ingresen con juguetes voluminosos a extremar precauciones durante su trayecto y sostener adecuadamente sus pertenencias para evitar la caída de objetos a vías, ya que estos representan retrasos en el servicio y afectaciones a las instalaciones”.