Standard Chartered se dispara al confirmarse que First Abu Dhabi Bank sondeó su compra

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Las acciones del banco británico Standard Chartered, presidido por el español José Viñals, han llegado a subir este jueves más de un 20 por ciento ante el posible interés en la entidad del First Abu Dhabi Bank (FAB), que ha confirmado que, si bien en su momento evaluó una oferta, en la actualidad no se lo plantea, tras lo que las acciones de la institución moderaban su escalada al 7 por ciento.

"First Abu Dhabi Bank confirma que previamente había estado en las primeras etapas de evaluación de una posible oferta por Standard Chartered, pero a la fecha de este anuncio, ya no lo está haciendo", ha anunciado el banco emiratí en respuesta a las recientes especulaciones de la prensa.

Según fuentes conocedoras consultadas por Bloomberg, la entidad de Oriente Próximo había estado considerando la adquisición total de Standard Chartered, aunque no había realizado un acercamiento formal, así como también habría estado considerando otras estructuras de acuerdos, como la adquisición de partes de la firma con sede en el Reino Unido.

First Abu Dhabi Bank fue creado en 2016 mediante la fusión del National Bank of Abu Dhabi y el First Gulf Bank y en la actualidad prácticamente la mitad de la entidad es propiedad del fondo soberano de Abu Dabi Mubadala Investment y de los miembros de la familia Al Nahyan, gobernante del emirato y la más rica del mundo con una fortuna de 300.000 millones de dólares (283.128 millones de euros).

Sin embargo, debido a que Standard Chartered está clasificado como un banco de importancia sistémica global, FAB habría tenido que superar un proceso de aprobación particularmente riguroso por parte de varios reguladores para cerrar un trato.