Vaticano.-Expertos no consideran fría homilía de Francisco en funeral de Benedicto XVI: "No se debe hacer un panegírico"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Expertos en Teología han coincidido en que no se puede considerar que la homilía del Papa Francisco, este jueves, en el funeral de Benedicto XVI haya sido fría o distante porque la norma obliga a los sacerdotes a no hacer en las misas de funeral "un panegírico", es decir, un discurso en el que se alaba a una persona.

"Hay elogios a su predecesor pero no excesivos porque, como se enseña, en la liturgia no se debe hacer un panegírico del difunto sino un elogio contenido. Ha hablado de esa sabiduría, delicadeza y entrega con la que Benedicto estuvo toda su vida siendo un servidor del Señor", ha destacado el profesor de Teología de la Universidad Pontificia Comillas, Ángel Cordovilla, en declaraciones a Europa Press, tras el funeral.

En todo caso, ha subrayado que "el elogio está pero es sobrio y contenido". De hecho, ha puesto de relieve que Francisco ha hecho a Benedicto XVI la alabanza más grande que se puede hacer a un cristiano: decir que uno hace presente la entrega de Cristo. "Si lo escuchara Benedicto XVI, sería el mayor elogio", ha apostillado.

También considera un "elogio incondicional" que Bergoglio haya citado en la homilía hasta en cuatro ocasiones a su predecesor, "cuatro textos fundamentales", entre ellos, la homilía de inicio del pontificado de Ratzinger.

CERCANÍA AL REZAR ANTE EL ATAÚD Y TOCARLO

Asimismo, ha puesto de relieve el gesto de "cercanía" que ha tenido Francisco al final de la misa, cuando se ha acercado al féretro, lo ha tocado y ha rezado unos segundos ante él de pie. "Quizá a alguno, las palabras le han podido parecer distantes o frías, y (con este gesto) Francisco ha querido mostrar esa cercanía con él. Lo que en el fondo en la homilía ha querido decir, ahí lo ha querido expresar con un gesto", ha opinado Cordovilla.

En cuanto a los gritos de 'Santo súbito' que se han escuchado al finalizar la misa de funeral, un mensaje que también se ha visto en alguna pancarta en la Plaza de San Pedro, el experto ha mostrado su "reserva" con el hecho de que los papas sean canonizados "de una manera tan inmediata" y se ha mostrado partidario de "poner un poco de distancia y de tiempo".

"No quito nada a la sabiduría, entrega y vida de santidad que ha tenido Benedicto XVI, creo que todo el mundo reconoce claramente su magisterio como de gran luminosidad y sabiduría, pero sería más partidario de dejar un tiempo. No me parece del todo adecuado que la Iglesia, de manera constante, vaya canonizando a sus pontífices de una manera tan inmediata", ha explicado el profesor de la Universidad Pontificia Comillas.

En este sentido, ha sugerido "dejar que el tiempo ponga la luz necesaria para juzgar con una perspectiva más histórica sobre qué figuras de santidad se quiere poner de relieve" y no canonizar inmediatamente porque "podría dar la impresión de que es una especie de autoafirmación".

En todo caso, ha destacado que es "significativo" que lo pidan los propios fieles y ha apuntado que le recuerda al funeral de Juan Pablo II cuando los presentes también pidieron que se le declarara santo.

EL ADIÓS PERSONAL DE FRANCISCO

Por su parte, el profesor de la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso Raúl Orozco ha calificado de "entrañable" la liturgia de la misa de funeral del Papa emérito Benedicto XVI y, en concreto, ha destacado el gesto de Francisco, al final de la misa, cuando se ha acercado al féretro para darle su "adiós personal".

"Ha sido una liturgia entrañable, profunda y desde el sentido que Benedicto XVI tenía con respecto a la liturgia: que en el fondo quien tiene que primar es Dios", ha valorado Raúl Orozco en declaraciones a Europa Press, tras la misa funeral del Papa emérito.

En concreto, sobre la homilía, considera que ha estado en línea con el estilo del Papa Francisco, "muy centrada en la figura de Cristo" y coincide en que no ha sido distante pues en los funerales "no se trata de hacer un panegírico".

"Como nos enseñan las rúbricas del ritual de exequias, la homilía de un funeral no se trata de hacer un panegírico, la homilía lo que significa es comentar las lecturas y es lo que ha hecho el Papa", ha precisado.

A su juicio, Bergoglio ha sabido "plasmar de forma bella, sencilla y humilde" y con una "homilía de gran profundidad" el pontificado del Papa emérito refiriéndose a él como el 'fiel amigo del esposo', reconociendo "el ministerio petrino, episcopal y sacerdotal" de Benedicto XVI y su "profunda espiritualidad".

Sobre las peticiones de los fieles de 'Santo súbito', Orozco también ha coincidido en que la Iglesia "tendrá que hacer este discernimiento" y ha subrayado que es importante que haya "fama de santidad".