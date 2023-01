Sheinbaum garantiza tranquilidad en CDMX tras detención y traslado de Ovidio

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó la necesidad de reforzar la seguridad en la CDMX tras la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras su traslado a la capital por parte de las fuerzas federales.

Hizo un llamó a los capitalinos a guardar la calma, pues “no hay necesidad de que preocuparse en este momento. No hay ningún problema, todo está en calma y los Reyes Magos pueden llegar con toda tranquilidad”.

En conferencia de prensa, se le preguntó su habría reforzamiento de la seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en otras instalaciones, luego de los hechos violentos en Culiacán, Sinaloa, tras la detención del líder del cártel.

Siempre vamos a estar pendientes y apoyando al @GobiernoMX, respondió la Jefa de Gobierno @Claudiashein en torno a la detención de Ovidio Guzmán. pic.twitter.com/GyqiDe4knv — Esthela Damián (@esthela_damian) January 5, 2023

La mandataria capitalina pidió a los capitalinos “alejarse de las noticias falsas” y reiteró su mensaje: “A la población de la Ciudad de México, que no hay problema, que guarden la calma, que no hay, que en caso de haber algún tema, por supuesto se los diríamos, pero no hay nada de que preocuparse en este momento”, expresó.

Sheinbaum dijo que todo lo relacionado con la detención de Ovidio Guzmán “es un asunto del Gobierno de México, ellos lo están llevando, el gabinete de seguridad, se informó que se venía trabajando esto en la conferencia de prensa y nosotros, atentos a lo que se requiera”.

La jefa de Gobierno envío su solidaridad y apoyo a todos los habitantes de Sinaloa, tras los recientes acontecimientos por la detención del hijo de “El Chapo”.

