Dodgers ponen fin a su relación con el lanzador Trevor Bauer

LOS ÁNGELES (AP) — Los Dodgers de Los Ángeles pusieron fin a su relación con el lanzador Trevor Bauer, quien podía reanudar su carrera cuando empezara la nueva temporada después de que le redujeran hace dos semanas su suspensión sin precedentes de 324 partidos que le habían impuesto debido a las acusaciones de conducta sexual indebida en su contra.

Una persona enterada de la situación dijo el viernes que el lanzador derecho, de 31 años, fue puesto inicialmente en asignación, lo que significa que los Dodgers tienen siete días para conseguir canjearlo, lo que se antoja improbable, o simplemente darlo de baja.

La fuente hizo declaraciones a The Associated Perss a condición del anonimato porque el club no ha anunciado cambios en su plantel.

Si el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2020 es dado de baja, Los Ángeles tendrían que asumir la responsabilidad de los más de 22,5 millones de dólares restantes del contrato del serpentinero.

“Tras una cuidadosa consideración, hemos decidido que ya no sea parte de nuestra organización”, dijeron los Dodgers en un comunicado difundido en Twitter.

Bauer señaló en un comunicado que “después de dos semanas de pláticas sobre mi regreso a la organización, converse ayer con la dirección de los Dodgers en Arizona y me dijeron que querían que regresara y lanzara esta campaña para el equipo.

“Aunque estoy decepcionado por la decisión de hoy de la organización, agradezco el gran apoyo que he recibido del club de los Dodgers. Deseo a los jugadores todo lo mejor y espero competir en otra parte”.

Los Dodgers tenían hasta el viernes para reinstalar a Bauer en el plantel de acuerdo con las normas del béisbol y el club no anunció su decisión sino hasta entrada la tarde.

Rara vez el equipo emitió comentarios sobre el polémico caso desde que Bauer fue puesto en licencia administrativa con goce de sueldo en julio de 2021.

El comisionado del MLB, Rob Manfred, suspendió a Bauer 324 partidos por infringir las políticas de la liga contra la violencia familiar y la agresión sexual después de que una mujer de San Diego asegurara que el jugador la golpeó y abusó sexualmente de ella en 2021. Bauer sostiene que no hizo nada indebido y que todo lo sucedido entre él y la mujer fue consensual.

Bauer jamás fue acusado de delito alguno.

El sindicato de jugadores presentó una queja a nombre de Bauer y un panel de tres personas, encabezada por el árbitro independiente Martin Sheinman, comenzó a examinar el caso en mayo pasado.

En un fallo el 22 de diciembre, Scheinman ratificó una suspensión de 194 encuentros contra el lanzador y no los 324 que pretendía Manfred, y dispuso la reinstalación inmediata de Bauer.

Scheinman afirmó que Bauer violó políticas de la MLB y le descontó la paga de sus primeros 50 partidos de 2023, que abarcarían parte del periodo que el lanzador estuvo de licencia pagada en 2021 y 2022.