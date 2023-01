Espadas apuesta por limitar a dos los mandatos en puestos públicos "relevantes" aunque no sea "fácilmente alcanzable"

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

Es una reflexión que Juan Espadas ha trasladado en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha subrayado que "siempre" ha sido "partidario de las limitaciones de mandato en los puestos públicos" y, de hecho, él mismo lo planteó cuando llegó a la Alcaldía de Sevilla, según ha abundado.

En esa línea, quien fuera regidor hispalense entre el año 2015 y el inicio de 2022, ha opinado que "dos periodos en puestos de la relevancia y la importante responsabilidad" que acarrean, por ejemplo, el de alcalde de una gran ciudad como Sevilla, o el de presidente de un gobierno autonómico, es "un plazo razonable para, como ocurre en otros países, limitar ese mandato y luego dar el testigo a otro compañero o compañera".

"Sigo pensándolo igual, pero es verdad que esto requiere de un cambio de la ley electoral, y un acuerdo entre dos fuerzas políticas que en este momento, en este país", no cree que sea "fácilmente alcanzable" cuando "no somos capaces de acordar cosas más sencillas", ha comentado el líder del PSOE-A. Así, Espadas cree que no es "fácilmente alcanzable" actualmente "un cambio en la normativa electoral", pero, en todo caso, él es "partidario de las limitaciones de mandato", según ha recalcado.

En la pasada legislatura, los partidos que sustentaban entonces el Gobierno andaluz --PP y Ciudadanos-- impulsaron un anteproyecto de ley para modificar la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que contemplaba limitar a ocho años como máximo la duración de los mandatos de los cargos de presidente, vicepresidente y consejeros de la Junta, si bien la legislatura concluyó antes de que esta iniciativa completara su tramitación parlamentaria y pudiera salir adelante.