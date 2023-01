Setién: "Hemos hecho un gran partido, hemos sufrido cuando había que hacerlo"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"La realidad es que no he visto ninguna de las dos acciones. Supongo que esto es una apreciación complicada, pero sí que es cierto que pitar esos penaltis genera muchas tensiones y que no sé cómo se puede resolver. Es un problema porque una mano como la nuestra entiendo que seguramente no genera tanto peligro como para que sea penalti y no hay voluntariedad. Que se pite penalti en esto me parece demasiado premio, hay que tratar de solucionarlo", señaló el técnico en rueda de prensa.

El cántabro alabó el buen juego de su equipo y se mostró satisfecho con la evolución de sus jugadores. "Estamos avanzando y la realidad es que estamos contentos porque hay muchas cosas que los futbolistas van entendiendo. Hay posiciones en las que estamos ubicando a jugadores que no lo habían hecho antes. Esto es lo que uno va trabajando y poco a poco se va viendo. Igual otro día no te salen bien las cosas, pero yo estoy muy contento", expresó.

"Es verdad que hemos hecho un gran partido, hemos sufrido cuando había que hacerlo. Hemos empezado muy bien, hemos llevado muchas cosas del plan al terreno de juego. Hemos jugado en campo rival bastante tiempo y hemos controlado el potencial de ellos. Es cierto que el Madrid es el Madrid y de la nada te sacan ocasiones, pero en general el bagaje es muy positivo y la victoria nos la merecíamos", añadió.

Setién también hizo una valoración de su llegada al 'Submarino Amarillo' tras un inicio algo complicado. "Soy un hombre de fe, los comienzos no fueron sencillos. Cuando llegamos hubo un 'shock' importante en el club, con la llegada de un nuevo técnico que quiere cambiar las cosas cuando todo iba bien. La verdad es que cuesta, pero sabes que al final acaba saliendo, porque además este equipo tiene una calidad extraordinaria. La realidad es que yo estoy satisfecho con la mejoría que estamos viendo en el juego", apuntó.

Por último, el preparador del Villarreal no quiso hablar de la posición en la tabla y de la posible clasificación de los 'groguets' para competiciones europeas. "La clasificación no me preocupa demasiado, llevamos tres victorias seguidas y estamos ahí arriba, pero dentro de un mes nos puede pasar lo contrario. Lo importante es llegar al final estando fuertes porque ahí es cuando se juegan los puestos. Lo que me preocupa es que haya regularidad en el juego", concluyó.