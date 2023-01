UP confía en enero para cerrar la reforma de la 'ley mordaza' y zanjar las pelotas de goma en otro cambio legislativo

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha confiado en que la ponencia en la cámara para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'ley mordaza', pueda aprobarse en este mes de enero. También ha apostado por abordar la retirada del uso de las pelotas de goma dentro de otro cambio legislativo, concretamente en la que regula los cuerpos policiales y que Interior muestre ahí un "compromiso político" en ese sentido.

En una entrevista con Europa Press, el también portavoz del grupo confederal en la Comisión de Interior ha indicado que, bajo su criterio, quedan "pocos escollos" para lograr un parlamentario tras los avances alcanzados a finales de año. Incluso ha reivindicado que van en la "buena dirección" en los cambios que están introduciendo ante los planes de protestas que manejan ciertos sindicatos policiales "politizados" por la derecha.

Según ha explicado Santiago tras incorporarse al texto aspectos como graduar las sanciones en función de la capacidad económica del sancionado, quedan pocos asuntos por resolver bajo su perspectiva y uno de ellos versa sobre cómo se "objetivan" las sanciones por falta de respeto a la autoridad, materia en la que toca ser "pedagógico" y lograr una redacción para que no haya "márgenes de subjetividad" a la hora de establecer qué es falta de respeto y qué no.

Es más, ha disertado que las estadísticas exponen que, desde que se dejó de tratar como infracción penal (donde su empleo era muy escaso) para trasladarse al plano administrativo, se ha producido un "uso abusivo" y se han "multiplicado" las sanciones.

Otro de los elementos a desbloquear es la desobediencia, que también deben definirse "muy bien" qué situaciones comportan sanción, siendo evidente que tienen que ser sancionadas todas las actitudes que pongan en peligro la seguridad de las personas.

Respecto a las pelotas de goma, el también diputado de IU ha precisado que actualmente no figura en la Ley de Seguridad Ciudadana y que su grupo aboga por la no utilización, como hacen los países del entorno de España sin que la seguridad se haya visto alterada. De hecho, citado también el caso del País Vasco que hace años que no se emplean a pesar de no estar prohibidas.

Asimismo, Santiago ha opinado que este asunto se sustanciaría mejor en otro ámbito, en una modificación de la ley que regula las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y es ahí donde sería "adecuado" un "compromiso político" del Ministerio del Interior para dejar de usar material como las pelotas de goma, que pueden causar "daños irreparables", y avanzar en sus sustitución.

En consecuencia, ha deseado que "ojalá entre en vigor pronto" esta reforma para derogar los aspectos más controvertidos de esta ley, que es un "compromiso" de legislatura en el que llevan tres años trabajando para cumplirlo.

HAY SINDICATOS QUE REIVINDICAN "RESTRINGIR DERECHOS CIUDADANOS"

Respecto al rechazo a la reforma expresada por diversos sindicatos policiales, Santiago ha admitido que le llama la atención la posición de determinadas centrales, que "afortunadamente" no son todas, que "reivindican abiertamente la restricción de derechos ciudadanos", cuando la ley es "positiva" y mejora las libertades civiles.

Por tanto, el también secretario general del PCE ha señalado que está convencido de que algunos sindicatos "claramente politizados" y "vinculados con la derecha y la extrema derecha" van a convocar protestas, pese a que la derogación no está completada.

De esta modo, ha reprochado que se mantengan esta "posición política" que "nada tiene que ver con la defensa de los derechos" y las condiciones laborales de sus afiliados y los funcionarios policiales en general, que además han sido mejoradas "como nunca" por el actual Gobierno con una subida de más del 30% del salario en lo que va de legislatura.

LA FISCALÍA "CERRÓ EN FALSO" LA INVESTIGACIÓN SOBRE MELILLA

Respecto a la tragedia por la muerte de migrantes en la valla fronteriza de Melilla del pasado 24 de junio, Santiago ha lamentado que la Fiscalía haya "cerrado en falso" la investigación que abrió por ese suceso, cuando es evidente que había que indagar "mucho más dado que las imágenes revelan que "buena parte" de los hechos ocurrieron en suelo español y se debe esclarecer por qué la gendarmería marroquí movió a las víctimas a su territorio.

No obstante, Santiago no cierra la puerta a que el Ministerio Público pueda reabrir sus diligencias por denuncias posteriores o de iniciativa propia si hay nuevas revelaciones y también comparte que el Congreso debe investigar lo acontecido, pero de forma "subsidiaria" al trabajo que tiene que hacer la Fiscalía.

También ha enfatizado que es muy importante que las embajadas, consulados y puestos fronterizos estén perfectamente habilitadas para gestionar las peticiones de asilo, dado que así "nadie tendría saltan ninguna valla" y que el propio titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se comprometió a ello en sede parlamentaria, por lo que Unidas Podemos estará vigilante para su cumplimiento.